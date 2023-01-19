وزير السياحة من إسبانيا: الدولة تشجع الاستثمار في القطاع تلبية للطلب

استهل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أمس اليوم، لقاءاته المهنية التي يعقدها في إطار تواجده بالعاصمة الإسبانية مدريد، بمجموعة من اللقاءات مع عدد من مسئولي الشركات السياحية في إسبانيا ومنها شركة Club 5 Estrellas وشركة Destina وشركة Luxor Tour، وشركة Avoris.

تشجيع الاستثمار

وأكد وزير السياحة خلال لقاءاته على عدد من النقاط الهامة نرصدها فيما يلى:

- السوق الأسباني من الأسواق الهامة للمقصد السياحي المصري ونستهدف تنمية الحركة السياحية الوافدة منه

- التطور الهائل في البنية التحتية السياحية في مصر يسهم في تعزيز فرص الاستثمار السياحي

- الوزارة تستهدف العمل على تشجيع الاستثمار في قطاع السياحة فى مصر لتلبية الطلب السياحي

وخلال هذه اللقاءات، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارة وهذه الشركات لتشجيع ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق الإسباني، بالإضافة إلى مناقشة تنفيذ حملات تسويق مشتركة مع تلك الشركات.

وأشار السيد الوزير إلى أن السوق الأسباني من الأسواق الهامة للمقصد السياحي المصري والتي يتم العمل على تنمية الحركة السياحية الوافدة منه.

كما أطلع السيد الوزير على الخطط التشغيلية لتلك الشركات، وخططهم لزيادة عدد السائحين الذين يقصدون مصر.

وفي سياق متصل، عقد السيد الوزير، عدة لقاءات أخرى، مع عدد من الشركات المالكة للمنشآت الفندقية في إسبانيا وأوروبا من بينهم Melia Hotels International و Barcelo وHotusa.

وخلال هذه اللقاءات، تحدث السيد أحمد عيسى عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال برامج الإنفاق العام الضخمة خلال السنوات السابقة.

واستعرض الوزير أيضاً ما حققته هذه الجهود من تطور هائل في البنية التحتية في مصر، بجانب أبرز المشروعات المتعلقة بالسياحة ومنها المدن المصرية الجديدة مثل مدينة الجلالة ومدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهي كلها مشروعات تسهم في تعزيز وزيادة فرص الاستثمار في مختلف المناطق في مصر.

وأشار السيد أحمد عيسى إلى أن الوزارة تستهدف العمل على تشجيع وزيادة فرص الاستثمار في قطاع السياحة فى مصر خلال الفترة المقبلة بما يساهم في تلبية الطلب السياحي على مصر، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتنمية السياحة في مصر والتي تهدف إلى زيادة أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها بمعدلات نمو تتراوح ما بين 25% و 30% سنوياً.

ولفت الوزير إلى أن المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية والتي تتضمن محوراً خاصاً عن تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها.

كما استعرض بعض ملامح خطة الوزارة لتحسين البيئة الرقابية في إطار المنظومة التي تتبناها للعمل على تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار السياحي.

وقد شارك في حضور اللقاءات الأستاذة يمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.

جدير بالذكر أن السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، افتتح، اليوم، الجناح المصري المُشارك في المعرض السياحي الدولي FITUR 2023 في نسخته ٤٣ والذي ينعقد خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٢ يناير الجاري بمدريد بدولة إسبانيا وافتتح فعالياته اليوم ملك إسبانيا.



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