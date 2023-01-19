رحلة الأشباح.. شاهد صدمة أسترالي وجد نفسه الراكب الوحيد على متن طائرة عادية

في واقعة نادرة من نوعها، تعرف بالنسبة لشركات الطيران بـ “رحلات الأشباح” كان رجل هو المسافر الوحيد على متن طائرة عادية متجهة من سيدني ‏بمقاطعة نيو ساوث ويلز الأسترالية إلى جزر فيجي، جنوب المحيط الهادئ.

وفقا لما نقلته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس، فقد صدم الراكب، روبي ألين، عندما وجد نفسه الراكب الوحيد على متن الطائرة العادية.

الراكب الوحيد

وقال “روبي” إنه كان الشخص الوحيد على متن الطائرة فيما تسميه شركات الطيران "رحلة الأشباح" حيث يتم السفر بالطائرة العادية بأقل من 10% من سعة الركاب.

وأكد “ألين” في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تطبيق “تيك توك”: “كنت حرفياً الشخص الوحيد على متن الطائرة بأكملها، وجاء القبطان وجلس بجواري وتحدث معي، كما قدم لي الموظفون كل ما أريد”.

صدمة رجل وجد نفسه الراكب الوحيد على متن طائرة عادية

رحلات الأشباح

وأوضح الرجل الثلاثيني: “حجزت بالفعل درجة الأعمال، لكني كنت سأحصل عليها مجانًا إذا لم أفعل”، واصفا الرحلة: “كانت تجربة غريبة لن أنساها أبدا، كانت معاملة VIP، كما تظهر فيها حقيبتي بمفردها في منطقة استلام الأمتعة".

وكتب المئات من الأستراليين أن مثل هذه الرحلة تعتبر حلماً لهم يتمنون تحقيقه.

صدمة رجل وجد نفسه الراكب الوحيد على متن طائرة عادية

وتقوم شركات الطيران أحيانا بتشغيل رحلات وهمية يطلق عليها “رحلات الأشباح” للوفاء بالتزامات العقد والحفاظ على خانات المطار.

ومع ذلك، غالبا ما يتم انتقاد الرحلات الجوية الشبحية بسبب إهدار الوقود وزيادة انبعاثات الكربون دون داع.