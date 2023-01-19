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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جريمة منتصف الليل.. علاقة مُحرمة تنتهي بقتل مُزارع بجرجا سوهاج

صدى البلد

كانت عقارب الساعة تقترب من الثانية بعد منتصف الليل، وكان السكون يعُم بين زراعات القصب بقرية المشاودة دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، عندما تسلل مُزارعًا إلى المنطقة بصحبة ربة منزل في نهاية الثلاثينات من العُمر؛ لممارسة الرذيلة ويسترهما عتمة الليل القاسية.

لينهي الله عُمره على أيدي ثلاثة أشقاء، وسط زراعات القصب بقريته التي عاش بها 38 عامًا قد مضوا في حياته؛ لتكن نهايته على أيدي أشقاء الشاب الذي قد تسبب في محبسه، بعد أن أبلغ عنه، وتم إلقاء القبض عليه على ذمة إحدى القضايا.

أخذ أشقاء السجين الثلاثة يدبرون ويتربصون له؛ حتى نفذوا خططهم الدامية، عقب أن اتفقوا مع شيطانة الموت "من استدرجت المجني عليه"، على استدراجه نحو زراعات القصب بقرية المشاودة دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وبمجرد تسللهما وسط الزراعات إنهال عليه الأشقاء الثلاثة بالضرب؛ حتى هشموا عظام جمجمته تهشيمًا، ثم تركوه بين "القصب"، غارقًا في دماءه ثم فروا هاربين، وعقب إثبات التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من (محمد. ا، وشقيقيه محمود وأحمد، بالاشتراك مع ص. ع).

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الإعدام شنقًا لثلاثة أشقاء.. والمؤبد أربعة منزل قتلوا مُزارع بسوهاج

وكانت قد قضت محكمة جنايات سوهاج، بتأييد حكم الإعدام على 3 متهمين أشقاء، والمؤبد لربة منزل؛ إثر إدانتهم في قضية قتل مُزارع، وإلقاء جثته داخل زراعات القصب بقرية المشاودة بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث القضية إلى شهر يوليو من عام 2021 بدائرة مركز شرطة جرجا، عقب تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده العثور على جثة المدعو "م. م- 38 عامًا- مُزارع- ويقيم بذات الناحية)، مُلقاه داخل زراعات القصب ناحية قرية المشاودة دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين أن الجثة بها آثار ضرب وتهشُم عظام الجمجمة، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة، المدعو "محمد. ا-41 عامًا- عامل، وشقيقه محمود. ا- 26 عامًا- وأحمد. ا- 25 سنة- عامل، وصديقتهم المدعوة ص. ع- 38 عامًا- ربة منزل)؛ وذلك انتقامًا منه لتسببه في القبض على شقيقهم المتهم في إحدى القضايا.

استدرجته الفتاة إلى زراعات القصب بقرية المشاودة، ثم إنهال عليه اشقاؤها ضربًا؛ حتى فارق الحياة بعد تهشيم رأسه تهشيمًا.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أمرت بحكمها المُتقدم.

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