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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واصل أبو يوسف: قمة "القاهرة" أكدت على مركزية القضية الفلسطينية

صدى البلد

قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمين عام جبهة التحرير، اليوم الخميس، إن القمة الثلاثية بحضور الرئيس السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأول الثلاثاء، أكدت على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إيجاد أفق سياسي، يزيل الاحتلال ويجسد دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.
وشدد أبو يوسف، في حوار خاص إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط، على أهمية القمة وما أكدت عليه بما لمصر من ثقل سياسي إقليميا ودوليا، والأردن بكونها صاحبة الوصاية على الأماكن المقدسة بالقدس الشرقية، مُشيرًا إلى أنها تزامنت مع مخاوف إقليمية ودولية من تداعيات برنامج حكومة اليمين المتطرف الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، على الاستقرار في المنطقة. 
وقال أبو يوسف إن مصر لم تأل يومًا جهدًا في سبيل دعم القضية الفلسطينية وفي سبيل إيجاد أفق سياسي، كما أن الأردن تدرك مدى المخاطر، في ظل حديث اليمين المُتطرف الذي يمثله إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش عن "وطن بديل" للفلسطينيين . 
وأكد أبو يوسف أن قمة القاهرة بعثت برسالة إلى الجانب الإسرائيلي بأن مصر والأردن لا يمكنهما القبول باستمرار التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، كما أنها أكدت على الثوابت الفلسطينية المتمثلة في حق العودة، وحق تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967. 
ومضى أبو يوسف يقول إن إسرائيل تحاول تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية وإنهاء ما يمكن أن يشكل حلمًا بالنسبة للشعب الفلسطيني، بإقامة دولتهم، وذلك عن طريق تأبيد الاحتلال من خلال التوسع الاستعماري الاستيطاني وعبر نشر الحواجز والسيطرة على كل القرى والمدن والحدود في الضفة الغربية. 
وقال أبو يوسف إن إسرائيل لا تلتفت إلى النداءات الدولية ولا القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للامم المتحدة، وتعتقد أن الدعم الأمريكي غير المحدود لها، يمكن أن يبقيها فوق القانون الدولي، ولهذا اتخذت إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين بعد توجههم إلى محكمة العدل الدولية، لكن هذه العقوبات لن تخيف الشعب الفلسطيني ولا قيادته ولن تكسر إرادتهم. 
 

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