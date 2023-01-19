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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مهم لصحة العظام.. القومي للتغذية يكشف فوائد القلقاس| تفاصيل

صدى البلد

نشر المعهد القومي للتغذية، مجموعة من المعلومات الهامة والقيمة الغذائية لـ القلقاس، منوها بأنه يعد من الخضروات النشوية، وهو من الأطعمة التى تساعد على التحكم فى الشهية؛ لاحتوائه على الألياف والكربوهيدرات المقاومة للهضم.

وأشار القومي التغذية، إلى أن فوائد القلقاس الكثيرة، حيث إنه يحتوي على كمية كبيرة من الماء لذلك فهو أيضا يساعد على التحكم سكر الدم، إضافةً إلى ذلك فإنه يحتوى على الكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور المهمة للكثير من الوظائف الحيوية فى الجسم.

ويمكن التعرف على أبرز فوائد القلقاس من خلال الصورة التالية:

القلقاس

طريقة عمل القلقاس 

طريقة عمل القلقاس، ينتشر القلقاس فى الوقت الحالى فى الأسواق، وتقبل عليه أغلب السيدات لطبخه أو لتخزينه، لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدي، طريقة عمل القلقاس باللحم. 
 

المكونات لعمل القلقاس 

حبة قلقاس كبيرة واحدة تزن 1 كيلو جرام

حزمة كبيرة سلق أخضر

حزمة كبيرة كزبرة خضراء

حزمة كبيرة شبت

5 فصوص ثوم

1 لمونة معصورة

3 ملاعق زبدة

نصف كيلو لحم كندوز

طريقة عمل القلقاس 

 

قومي بتقشير حبة القلقاس جيدًا مع ضرورة إزالة كل النقاط البارزة السوداء من عليها

ابدئي بتقطيع القلقاس إلى مكعبات متوسطة ومتساوية

قومي بنقع القلقاس في مياه حتى يزيل المادة اللزجة من عليه

يغسل تحت مياه جارية 5 مرات متتالية للتأكد من نظافته جيدًا وإزالة اللزوجة منه تمامًا

قومي بتصفية القلقاس في مصفاة كبيرة حتى يجف تمامًا

ضعي لمونة كاملة معصورة عليه واتركيه حتى يجف

في حلة متوسطة قومي بسلق اللحم بعد أن يقطع مكعبات كبيرة ومتساوية ببصلة وتوابل وكرافس

انزعي اللحم من الشوربة وضعي القلقاس على الشوربة واتركيه حتى ينضج جيداً لمدة ربع ساعة تقريباً

قومي بغسل السلق والكزبرة والشبت جيداً

قومي بفرم الخضراوات جيداً

في طاسة متوسطة قومي بتحميص السلق بعد وضعه على الزبدة

ثم ضفيه على القلقاس بعد أن يستوي

ضعي التوابل حسب الرغبة من "ملح وفلفل وجوزة الطيب وورق لوري"

يقدم مع الأرز الابيض أو الأرز بالشعرية وسلطة خضراء وباذنجان مقلي

 

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