بدرية طلبة توجه رسالة خاصة لـ متابعيها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة بدرية طلبة، متابعيها صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وجههت بدرية رساله لـ جمهورها"كن سبباً في جعل شخص أخر يرمن بوجود الخير في الناس"

يذكر أن الفنانة بدرية طلبة نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “فيسبوك”، فيديو كشفت فيه عن رأيها فى تصريحات المذيعة ياسمين عز.

وقالت الفنانة بدرية طلبة ساخرة: "إيه يا ياسمين إحنا ماشيين بالعلاج، كل واحدة فينا فيها اللى مكفيها، اللى متجوزة ومستنياها تقول يا أستاذ محمد فيها اللي مكفيها، بدل ما تطول فى المد بالألف مفيش وقت الناس بتكح تراب وانتي جاية تقولي لها مدي بالألف، يعني الكلكعة اللي في قلبي منك زادت".

وأضافت بدرية طلبة: "أنا لو قلت كده هيديني بطبق الملوخية فى وشي، إنتي بتوقعي توقيع غير مشروع وممكن تكوني قاصدة منه خير".

وتابعت: "والله يا ياسمين يوم ما كنت يا قلبي، أحس إني في إيه، لا وقت للدلع المرق، بصي يا ياسمين إنتي خلتينا فعلا نكلم نفسنا".