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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لحظة وصول إيمي سمير غانم إلى المستشفى قبل ولادة طفلها فادي| شاهد

إيمي وحسن الرداد
إيمي وحسن الرداد

كشف أحد مستشفيات الشيخ زايد عن صورة إيمي سمير غانم قبل لحظات من دخولها العمليات لإنجاب طفلها الأول فادي، برفقة زوجها الفنان حسن الرداد منذ حوالي أسبوعين.

وظهرت إيمي سمير غانم في الصورة برفقة حسن الرداد، وقد بدت عليها علامات الحمل بصورة واضحة، بعدما حاولت كثيرا إخفاء الخبر خلال ظهورها في مناسبات مختلفة قبل الولادة. 

وقال حساب المستشفى عبر “فيسبوك”، إنهم سعداء بأنهم جزء من هذه اللحظة الغالية، التي لا تنسى، وكانت مليئة بالحب والسعادة والدفء الأسري. 

وحتى قبل لحظات الولادة، حافظت إيمي سمير غانم على عادة الأذكار، مرتدية خاتم الأذكار المنتشر بكثرة بين النساء، وهي نفس العادة التي كانت تظهر بها والدتها الفنانة دلال عبد العزيز ولكن من خلال السبحة. 

 

إيمي وحسن الرداد

 

وعلم “صدى البلد” من مصدر داخل المستشفى الخاص الذى وضعت فيه إيمي أول أبنائها، أن تكلفة الولادة به تتراوح من 40 إلى 50 ألف جنيه، شاملة تكاليف المستشفى وجناحا خاصا لزيارة الأهل فقط، بالإضافة إلى أتعاب الطبيب المعالج لها والديكورات الخاصة بالمولود الجديد.

وظهرت الفنانة إيمي سمير غانم لأول مرة منذ ولادة طفلها الأولى “فادي” من الفنان حسن الرداد، في أحدى مستشفيات الشيخ زايد الأسبوع الماضي. 

ونشرت إيمي سمير غانم صورا من ديكورات الولادة الخاصة بها عبر ستوري “إنستجرام”، وقدمت شكرا لإحدى صديقاتها التي تولت هذه المهمة. 

والمفاجأة أن حسن الرداد نشر فيديو عبر ستوري “إنستجرام” ظهرت فيه إيمي سمير غانم تتجول معه في إحدى المولات. 

وعلق حسن الرداد على الفيديو قائلا:" أول خروجة"، وحرصت إيمي على ارتداء الكمامة الطبية، وظهرت بدون نجلها "فادي". 

 

سمير غانم إيمي سمير غانم الفنان حسن الرداد الشيخ زايد حسن الرداد

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