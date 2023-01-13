أول ظهور للفنانة إيمي سمير غانم بعد الولادة.. شاهد

ظهرت الفنانة إيمي سمير غانم لأول مرة منذ ولادة طفلها الأولى “فادي” من الفنان حسن الرداد في إحدى مستشفيات الشيخ زايد الأسبوع الماضي.

ونشرت إيمي سمير غانم صورا من ديكورات الولادة الخاصة بها عبر ستوري انستجرام وقدمت شكرا لإحدى صديقاتها التي تولت هذه المهمة.

إيمي وحسن

والمفاجأة أن حسن الرداد نشر فيديو عبر ستوري انستجرام ظهرت فيه إيمي سمير غانم تتجول معه في إحدى المولات.

وعلق حسن الرداد على الفيديو قائلا:" أول خروجة"، وحرصت إيمي على ارتداء الكمامة الطبية، وظهرت بدون نجلها"فادي".

استقبل الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم مولودهما الأول ،وذلك داخل أحد المستشفيات الخاصة ، حيث حرص الزوجان على عدم تسريب الخبر خلال الفترة الماضية.

تكلفة ولادة ابن حسن الرداد

وعلمت صدى البلد من مصدر داخل المستشفى الخاصة التى وضعت فيها إيمي اول أبنائها أن تكلفة الولادة بها تتراوح من 40 إلى 50 ألف جنيه شامل تكاليف المستشفى وجناح خاص لزيارة الأهل فقط، بالإضافة إلى أتعاب الطبيب المعالج لها والديكورات الخاصة بالمولود الجديد.