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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برد قاسٍ في أفغانستان وحصيلة وفيات صادمة ونفوق آلاف رءوس الماشية

البرد يقتل الموطنين
البرد يقتل الموطنين في أفغنستان

أعلن المسؤولون في حكومة "طالبان" بأفغانستان إن 78 شخصا لقوا مصرعهم خلال أسبوع في الشتاء نتيجة البرد الشديد ، الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وذكر المتحدث باسم وزارة إدارة الكوارث الطبيعية شفيع الله رحيمي، أن الوفيات وقعت منذ 10 يناير،  كما نفق أكثر من 75 ألف رأس من الماشية نتيجة البرد، مبينا أن "طالبان حاولت الوصول ومساعدة أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء البلاد، وما زالت تبذل قصارى جهدها لدعم المزيد من العائلات خلال هذا الطقس البارد القاسي".

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن البرد القارس في أفغانستان تسبب في نفوق الآلاف من رؤوس الماشية فى مناطق شرق وغرب وشمال البلاد، مشيرا إلى أن "فقدان سبل العيش والأصول يعرض الأسر الأفغانية للخطر في وقت يحتاج فيه 21.2 مليون شخص بشكل عاجل إلى استمرار الدعم الغذائي والزراعي".

وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة ستنخفض إلى 35 درجة مئوية في مناطق من أفغانستان نهاية الأسبوع الجاري.

وخلال اجتماع طارئ، دعا الملا محمد عباس آخوند، وزير إدارة الكوارث الطبيعية، إلى تقديم المزيد من المساعدات، وقال إن الاحصائيات ليست دقيقة لأن الحكومة لا تستطيع الوصول إلى المناطق النائية.

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