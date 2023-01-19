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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات أوبو A78.. هاتف الشباب الجديد من Oppo

Oppo A78 5G
Oppo A78 5G

سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo A78 5G.. أحدث الهواتف الشبابية في الأسواق، حيث كشفت عملاقة التقنية الصينية النقاب رسميا عن أحدث هواتقها من سلسلة "A" التي تأتي ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية.، والتي تستهدف الشباب في المقام الأول نظرا للمواصفات التي تقدمها داخل هاتف ذكي بسعر اقتصادى، لذلك سنستعرض لك فيما يلي سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo A78 5G.


سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo A78 5G

يتوافر هاتف أوبو Oppo A78 5G، في خيارين من الألوان، هما: الأسود والبنفسجي، وحددت أوبو سعر هاتفها الذكي الجديد بما يعادل 6966 جنيه مصري.

 

 

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مواصفات هاتف أوبو Oppo A78 5G

يتميز هاتف أوبو Oppo A78 5G، بتصميم شبابي أنيق يضم شاشة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.56 بوصة، تتميز بجودة عرض HD +، مع معدل تحديث للشاشة يبلغ 90 هرتز في الثانية.

Oppo A78 5G

ويتم تشغيل هاتف أوبو Oppo A78 5G، بواسطة معالج مقبول ضمن الفئة السعرية، والذي يأتي من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 700، وقامت أوبو بإقران المعالج بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، كما يحتوي الهاتف على فتحة مخصصة لبطاقة microSD، والتي ستسمح بتوسيع مساحة التخزين لما يصل إلى 1 تيرابايت.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتميز هاتف أوبو Oppo A78 5G، بجزيرة كاميرا خلفية ثنائية الحلقات، مزودة بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب ذلك، تحتوي الواجهة الأمامية بالهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A78 5G، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، وبالنسبة للبرامج فإن الهاتف يأتي مع واجهة المستخدم الجديدة من أوبو ColorOS 13، والمعتمدة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 13.

ويتميز هاتف أوبو Oppo A78 5G، بمكبرات صوت ستيريو مزدوجة ويأتي مع تقنية Dirac لتحسين نقاء الصوت العالي، ويأتي أيضا مزودا بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب كما يدعم ميزة فتح الوجه للمصادقة، وتشمل خيارات الاتصال بالهاتف على شبكات الجيل الخامس 5G، ودعم تقنية البلوتوث Bluetooth 5.1.

Oppo A78 5G
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