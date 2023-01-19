قرار مفاجئ من البنك المركزي التركي بشأن أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، أسعار الفائدة عند 9% للشهر الثاني على التوالي، وقال محللون إن البنك قد يعاود تخفيف السياسات في الفترة التي تسبق انتخابات مايو إذ تشير التوقعات إلى تراجع التضخم دون 64 بالمئة الشهر الماضي.

وقال البنك المركزي إن مستوى التضخم واتجاهه قد تحسنا بسبب توسع الدولة في إستراتيجيتها لتعزيز استخدام الليرة.

وأضاف أن الطلب المحلي الأقوى نسبيا عوض التباطؤ الاقتصادي الأخير بسبب ضعف الطلب الأجنبي.

ويواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتخابات خلال أربعة أشهر تشكل فيها أزمة غلاء المعيشة مصدر قلق كبيرا.

وقال محللون إن أردوغان قد يلجأ قريبا إلى الاستمرار في خفض أسعار الفائدة في إطار سياسته غير التقليدية بأن تيسير السياسة النقدية يؤدي أيضا إلى خفض الأسعار.

وأدت موجة سابقة من تيسير السياسة النقدية في 2021 إلى انهيار العملة مما أدى إلى ارتفاع التضخم عند أعلى مستوى له خلال 24 عاما فوق 85 بالمئة في أكتوبر قبل أن ينخفض إلى 64.3 بالمئة في ديسمبر.