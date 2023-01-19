عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الجندي مشيدا بكلمة وزير الأوقاف في موريتانيا: فوت الفرصة على الخطاب المتطرف

خالد الجندي
خالد الجندي

أشاد الشيخ خالد الجندي بكلمة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في افتتاح المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم بحضور كل من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقال الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" : أحيي وزير الأوقاف على الكلمة التي قالها في موريتانيا أمام الزعماء كلمة عن السلام والتسامح في إسلامنا وتفاعل الحضارات وانتشار السماحة مضيفا: تحية للوزير على هذه الكلمة المشرفة التي ألقاها باسم مصر في موريتانيا ، جزاك الله خيرا لأنك قمت بخطوة هامة لتفويت الفرصة على الخطاب المتطرف.

أين تلك الآية من واقع الناس؟|خالد الجندي: البعض يتناسى هذه الأخلاقيات والآداب

لأول مرة.. مفتي الجمهورية يحل ضيفا على الشيخ خالد الجندي ببرنامجه

في نفس السياق وصف المهندس محمود الشامي عضو مجلس النواب دعوة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إلى أهمية كل دعوة تقوم على السلام بالمهمة، وذلك خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم بحضور كل من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والرئيس النيجيري، ورئيس وزراء موريتانيا، والشيخ عبدالله بن بيه ،رئيس مجلس الإفتاء الشرعي بدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس منتدى أبوظبي للسلم، ونائب رئيس وزراء دولة غينيا بيساو، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وسفير الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية ووزراء الشؤون الإسلامية بموريتانيا والسودان ومالي وأمين عام مجمع الفقه الإسلامي بجدة وجمع واسع من الوزراء والعلماء من مختلف دول قارة أفريقيا وعدد من السفراء والبرلمانيين وغيرهم.

وقال "الشامي" في بيان له أصدره اليوم: إن دعوة وزير الأوقاف بوقف جميع الحروب القائمة التي طالت تبعاتها العالم كله وإحلال لغة الحوار والسلام محل آلات الحرب والاقتتال وتأكيده على أن ديننا يدعونا إلى السلام، حيث يقول الحق سبحانه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ»، ووفق مفهومي الموافقة والمخالفة الأصوليين فإن من يسير في طريق السلم الإنساني متبعٌ لما أمر الله به عباده المؤمنين، ومن يسلك مسالك الفرقة والشقاق، والتكفير والتفجير، والخوض في الدماء فسادًا أو إفسادًا، متبعٌ لخطوات الشيطان الذي هو للإنسان عدوٌّ مبين، بل إن من يحيد عن طريق السلم حيث موجباته ومقتضياته فإنه أيضًا متبع لطرق الشيطان بعيد عن هدي الإيمان إنما تتوافق مع رؤية مصر الثاقبة والحكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والأفريقية والدولية لإحلال السلام العالمي والتعايش السلمي بين جميع دول العالم.

وأعلن المهندس محمود الشامي اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور محمد مختار جمعة في كلمته على وجوب العمل على نشر ثقافة السلام من خلال برامج تعايش إنساني على مستوى كل دولة، والعمل معًا على المستوى الإنساني والدولي والتركيز على المشتركات الإنسانية والقواسم المشتركة بين الأديان في الخطاب الديني والثقافي والتربوي والإعلامي، وسن القوانين التي تُجَرِّم التمييز على أساس الدين أو اللون أو العرق على جميع المستويات الوطنية والدولية، مع الحفاظ على خصوصية كل دين واحترام مشاعر أهله، مؤكدًا أن مصر بقيادة الرئيس/ السيسي وضعت كل هذه القضايا ونفذتها على أرض الواقع، وأكبر دليل على ذلك وجود أكثر من مواطن عربي وأفريقي فروا من ويلات الحروب والنزاعات داخل دولهم إلى أرض السلام والاستقرار وأصبحوا مثل كل المصريين في الحقوق والواجبات.

وأشاد المهندس محمود الشامي بتأكيد وزير الأوقاف على العمل على ترسيخ أسس المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات على أرضية إنسانية ووطنية مشتركة، وتعميق الانتماء الوطني لدى أبناء الوطن الواحد، وترقية الشعور الإنساني وترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا، وضرورة الإيمان بالتنوع واحترام المختلف في الدين أو اللون أو الجنس، في الحياة بصفة عامة واحترام حقه في ممارسة شعائره الدينية بصفة خاصة، إذ لا يمكن للإنسان أن يكون في سلام مع نفسه أو مع الآخرين إلا إذا كان منصفًا للآخرين من نفسه، يعاملهم بما يحب أن يعاملوه به، فالسلام الحقيقي إنما تصنعه النفوس الصافية اضافة الى تأكيد وزير الاوقاف بأن إفشاء السلام ليس مجرد إفشاء لفظي إنما هو قيمة وسلوك يتطلبان أن يستحضر من يلقي السلام قيم السلام، وأن يكون في سلام مع الدنيا وما فيها، مع الإنسان والحيوان والجماد والكون كله، فلا يقطع شجرًا، ولا يحرق زرعًا، ولا يخرب عامرًا، ولا يهدم بنيانًا، ولا يؤذي طائرًا أو بهيمة أو إنسانًا، وهذا ما نفهمه من قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ ‌كَافَّةً».
 

الشيخ خالد الجندي الأوقاف وزير الاوقاف المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم وزراء الشؤون الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استغفر لي.. وصية طالبة هندسة حلوان قبل إنهاء حياتها

مفاجأة للزمالك| كهربا أساسيا في القمة بفرمان من كولر

46 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 19 يناير 2023

صدمة حمراء.. شوبير يعلن غياب نجمي الأهلي عن مواجهة الزمالك

منعه من أي نشاط متعلق بكرة القدم.. محامٍ بالفيفا يصدم كهربا| تفاصيل

تطور مفاجئ بشأن انتقال جاكسون موليكا إلى الأهلي.. تفاصيل

الجريدة الرسمية تعدل خطأ بشأن إجازة عيد الشرطة وثورة يناير.. تعرف عليه

الحكم على حسن راتب 3 سنوات وعلاء حسانين 5 سنوات في قضية الآثار الكبرى

ترشيحاتنا

مدبولي : إجراءات تحفيزية لمزارعي المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح

إعلان عاجل.. 8 دول أوروبية تستعد لتقديم مساعدات عسكرية غير مسبوقة لأوكرانيا

البرلمان الأوروبي يضيق الخناق على إيران.. ماذا فعل ضد أقوى أذرعها بالمنطقة؟

السيسي: القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة حققت نجاحا كبيرا في تأمين الدولة

اليمن يشيد بالدور المحوري لـ مصر في دعم جهود إحلال السلام

مومياء نفرتيتي ومدينة سرية.. 5 اكتشافات أثرية منتظرة في 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مومياء نفرتيتي ومدينة سرية.. 5 اكتشافات أثرية منتظرة في 2023

اليوم العالمي للقلقاس.. حكايات عجيبة عن أكلة المصريين في عيد الغطاس

رئيس الأركان يشهد بيانا للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان بالمنطقة الجنوبية العسكرية

طريقة عمل القلقاس الأحمر في الفرن

فيديو

أحمد فتوح يرفض التصالح مع مرتضى منصور قبل مباراة الأهلي والزمالك|فيديوجراف

شهداء لقمة العيش.. تفاصيل انقلاب أتوبيس عمال مصنع الضفائر الكهربائية|تغطية خاصة

انتصار «كهربا» واعتذار خالد الغندور.. وهذا هو موقف الأهلي من غرامة اللاعب|تغطية خاصة

اشتغلت راقصة.. بطلة مسلسل "سابع جار" تركت التمثيل لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ