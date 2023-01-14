لأول مرة.. مفتي الجمهورية يحل ضيفا على الشيخ خالد الجندي ببرنامجه

يستضيف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لأول مرة ، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على الهواء مباشرة.

ويقدم الشيخ خالد الجندي، برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي إم سي"، ويستضيف معه مجموعة من علماء الأزهر والأوقاف، للحديث في كل القضايا التي تهم المسلمين والأمة وتثير الجدل بين حين وآخر.

ويخصص خالد الجندي، حلقة أسبوعيا للرد على أبرز الفتاوى التي تشغل الأذهان لدى كثير من المسلمين ، ويرد عليها ردا مؤصلا.

وأعلن الشيخ خالد الجندي، أنه سيخصص قريبا حلقة أسبوعيا لإعادة عرض تفسير الشيخ الشعراوي، بما يناسب الواقع الذي نعيش فيه ويناسب فهم الشباب.