السيسي: الحفاظ على الصحة وممارسة الرياضة أمن قومي.. فيديو

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية في الكلية الحربية اليوم ، والتقى بمجموعة من أسر وأهالي الطلبة المستجدين في الكلية .

وقال الرئيس السيسي في كلمته على هامش الزيارة ، موجها حديثه لطلبة الكلية الحربية: "لازم يكون الطالب مجتهدا في دراسته ويحافظ على بناء جسماني جيد".

وأضاف الرئيس السيسي: "لابد من الحفاظ على الصحة العامة وممارسة الرياضة وعدم التدخين للحفاظ على الصحة من أجل بناء شخصية متزنة قادرة على تنظيم حياتها ".

وتابع الرئيس السيسي: "إحنا بنتكلم في أسلوب حياة للحفاظ على الصحة ووزن الجسم بما ينعكس على العمل والأسرة".

وأكمل الرئيس السيسي: "لو المدرسة فيها رياضة كويسة وانتشرت ثقافة الحفاظ على الجسم وممارسة الرياضة سوف تختلف حياتنا وهذا الأمر يعتبر أمن قومي ".