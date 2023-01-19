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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: الحفاظ على الصحة وممارسة الرياضة أمن قومي.. فيديو

الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في الكلية الحربية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية في الكلية الحربية اليوم ، والتقى بمجموعة من أسر وأهالي الطلبة المستجدين في الكلية .

 

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 وقال الرئيس السيسي في كلمته على هامش الزيارة ، موجها حديثه لطلبة الكلية الحربية: "لازم  يكون الطالب مجتهدا في دراسته ويحافظ على بناء جسماني جيد".

 

 وأضاف الرئيس السيسي: "لابد من الحفاظ على الصحة العامة وممارسة الرياضة وعدم التدخين للحفاظ على الصحة من أجل بناء شخصية متزنة قادرة على تنظيم حياتها ".

 

 وتابع الرئيس السيسي: "إحنا بنتكلم في أسلوب حياة للحفاظ على الصحة ووزن الجسم  بما ينعكس على العمل والأسرة".

 

وأكمل الرئيس السيسي: "لو المدرسة فيها رياضة كويسة وانتشرت ثقافة الحفاظ على الجسم وممارسة الرياضة  سوف تختلف حياتنا وهذا الأمر يعتبر أمن قومي ".

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