السيسي: ما تحقق خلال الـ 10 سنوات الماضية أمر عظيم نفتخر به

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية في الكلية الحربية اليوم ، والتقى بمجموعة من أسر وأهالي الطلبة المستجدين في الكلية .

وقال السيسي في كلمته على هامش الزيارة:" ما تحقق خلال الـ 10 سنوات الماضية أمر عظيم نفتخر به ونشكر الله على ما تحقق ".

وأضاف:" ما تحقق من إنجاز حافز ودافع لنا لبذل المزيد من الجهد والعمل بشكل أكبر لحماية بلدنا مصر ".

وتابع الرئيس السيسي:" كلما كانت مؤسسات الدولة المصرية قوية كلم كانت قادرة على مواجهة التحديات المختلفة ".

وأكمل السيسي:" عندما تكون مؤسسات الدولة قوية وقادرة ومستعدة يؤدي ذلك إلى منع حدوث أي صراع من الأساس"، مضيفا:"لو الدولة قوية وقادرة يتم منع الكثير من الشرور ".