شاهد.. عناق بين كريستيانو رونالدو وميسي في كأس موسم الرياض

انطلقت منذ قليل مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في كأس موسم الرياض.

وقبل انطلاق المباراة، تصافح الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في مباراة قد تكون الأخيرة التي تجمع الثنائي خلال مسيرتهما الكروية.

هدف باريس سان جيرمان جاء عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة الثالثة عندما تلقى تمريرة رائعة من نيمار، ليُسدد الكرة أسفل محمد العويس المتقدم من مرماه، مهديًا فريقه التقدم.

تشكيل باريس سان جيرمان

وشهد تشكيل باريس سان جيرمان تواجد الثلاثي ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا وكيليان مبابي.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - سيرجيو راموس - ماركينيوس - خوان بيرنات

خط الوسط: دانيلو بيريرا - فابيان رويز - فيتور فيتينيا

خط الهجوم: ليونيل ميسي - نيمار دا سيلفا - كيليان مبابي.

تشكيل نجوم الهلال والنصر

وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثًا لصفوف النصر، على رأس التشكيل الذي سيواجه باريس سان جيرمان.

وجاء تشكيل نجوم الهلال والنصر كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - علي البليهي - جانج هيون سو - سلطان الغنام

خط الوسط: محمد كنو - لويس جوستافو - ماتيوس بيريرا

خط الهجوم: تاليسكا - أندريه كاريلو - كريستيانو رونالدو

ويُشارك في المباراة فريق مكون من نجوم فريقي الهلال والنصر السعوديين.

وتُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض.