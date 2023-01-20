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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم الجمعة 20 يناير 2023 : تخطط لشراء منزل

برج الدلو وحظك اليوم
برج الدلو وحظك اليوم

برج الدلو هو صاحب رؤية وشخص مستعد للتغيير، وهو مفكر معروف وشخص سيهز عالمك بمجرد أن يكون فيه، إنهم يشعرون بشكل أفضل كجزء من مجتمع معين ، ولكن قد يواجهون صعوبة في العثور على المكان المناسب الذي يشعرون أنهم ينتمون إليه.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الجمعة 20 يناير 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الدلو وحظك اليوم الجمعة 20 يناير 2023

قد تقابل أحد أفراد العائلة بعد وقت طويل جدًا، من المحتمل أن تضيع في ذكريات الطفولة وأنت تسترجع تلك الأيام مع عائلتك، الذهاب في رحلة عائلية يمكن أن يجعلك تشعر بالأمان وكأنك في المنزل، إذا كنت تخطط لشراء عقار أو أصل ، فمن الأفضل انتظار الوقت المناسب، إن بناء مصدر لتوليد الدخل قبل الاستثمار في مكان ما سيبقيك آمنًا.

توقعات برج الدلو مهنيا

قد يبدو أن الأمور تخرج عن نطاق السيطرة اليوم ولكن يمكنك التعامل معها بحكمة، تجنب اتخاذ أي قرارات أو التزامات متسرعة في العمل اليوم.

‏توقعات برج الدلو صحيا

دع عقلك يتحكم في جسمك ويساعد في تنظيمه، حافظ على عواطفك تحت السيطرة حيث يمكنك أن تعاني من الإرهاق العاطفي المفرط اليوم.

توقعات برج الدلو عاطفيا

يمكنك بدء علاقة رومانسية وقول ما تشعر به حقًا اليوم، الحديث يمكن أن يقوي العلاقة.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

حان الوقت لاستعادة ذكريات الطفولة حيث يأخذك أفراد العائلة في الذاكرة، قد تشعر بمشاعر شديدة تجاه أقاربك المقربين وأحبائك. 

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