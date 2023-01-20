مالك مخبز يبيع 10 أطنان دقيق بلدي مدعم بالسوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

تمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى، بمحافظة الجيزة، لتصرفه فى كمية قدرها 9,8 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" قام المذكور بالإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.



يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.