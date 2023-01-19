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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تموين كفر الدوار: تخفيضات أهلا رمضان تصل إلى 30 %

صدى البلد

كشف مصطفى غريب، رئيس رقابة التموين بكفر الدوار، تفاصيل توفير السلع بمعارض أهلا رمضان..

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:"  معرض أهلا رمضان يبدأ من الساعة 9 صباحًا ويضخ سلعة طول اليوم حتى الساعة 9 مساء ولو تواجد المواطنون بكثافة نصل للساعة 10 مساء.

وأوضح غريب، أن وظيفته الرقابية هي إلزام المعارض بأن الاسعار داخل المعرض يكون بها تخفيضات من 25 إلى 30%، فضلا عن مراقبة مدى استمرارية السعر ووصولها بسعر مخفض وتكون في المتناول وفي يد الجميع، وعدم التلاعب في السلع وأن يكون مدونا عليها بياناتها.

وأكد أن لديهم أكثر من 12 معرضا تعرض السلع للمواطنين، إضافة إلى المنافذ والعربيات المتحركة التي تجوب المحافظة بأسعار مخفضة في متناول الجميع للوصول إلى محدودي الدخل والأكثر احتياجا من المواطنين.

قناة الحياة معرض اهلا رمضان المواطنين أسعار مخفضة الحياه اليوم

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