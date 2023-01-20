النفط يسجل أعلى إغلاق له منذ مطلع ديسمبر

ارتفعت أسعار النفط 1% عند التسوية يوم الخميس، مواصلة مسيرة صعود في الآونة الأخيرة تكتسب قوتها الدافعة من ارتفاع الطلب الصيني، فيما تجاهلت السوق زيادة مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.18 دولار، أو 1.4%، لتبلغ عند التسوية 86.16 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتا، أو 1.1%، إلى 80.33 دولار للبرميل عند التسوية.

وكانت تلك أعلى مستويات إغلاق لكلا العقدين منذ أول ديسمبر.

وارتفع الطلب الصيني على النفط بنحو مليون برميل يوميا عن الشهر السابق إلى 15.41 مليون برميل يوميا في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ فبراير، وفقا لأحدث أرقام التصدير التي نشرتها مبادرة البيانات المشتركة (جودي).

وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، يوم الخميس، إنه من الممكن أن تشهد أسواق الطاقة أسعارا أكثر تقاربا في عام 2023، مضيفا أنه يأمل في ألا يزيد ارتفاع الأسعار أكثر لتخفيف الضغط على البلدان النامية المستوردة للطاقة.

وأضاف بيرول في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "على المدى الأطول قليلا، أعتقد أن قطاع النفط الروسي سيواجه تحديات ضخمة".

وقال: "إذا تعافى الاقتصاد الصيني هذا العام، وهو ما تتوقعه الكثير من المؤسسات المالية، فقد نشهد طلبا قويا للغاية".

وتراجعت أسعار النفط في العام الماضي. فبعد أن قفز مزيج برنت إلى ما يقرب من 130 دولاراً للبرميل في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا، هبط في الأشهر الأخيرة مع تباطؤ اقتصادات الصين والولايات المتحدة وأوروبا. ويتم تداوله عند نحو 86.80 دولار للبرميل، مرتفعاً 1% منذ نهاية ديسمبر.

وتتوقع العديد من البنوك الأمريكية الكبرى، بما في ذلك "جولدمان ساكس"، تخطي النفط مستوى 100 دولار للبرميل في النصف الثاني من العام. مستندين إلى الانتعاش الاقتصادي العالمي المتوقع بحلول ذلك الوقت، وهبوط مخزونات الوقود في دول مثل الولايات المتحدة، واحتمال انخفاض الصادرات الروسية مع تشديد الغرب للعقوبات.

أرامكو واثقة من ارتفاع الطلب على النفط

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر. في تصريحات لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن الشركة تتوقع بأن الطلب على النفط سيرتفع بقوة هذا العام، مع إعادة فتح الصين لاقتصادها وتعافي سوق الطيران.

وأضاف الناصر: "بدأنا بالفعل نرى بوادر جيدة قادمة من الصين، ونأمل، خلال الشهرين المقبلين، أن نرى المزيد من الانتعاش في الاقتصاد هناك".

كذلك، نوّه رئيس أرامكو بارتفاع الطلب على وقود الطائرات بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، حيث أصبح عند مليون برميل فقط دون مستوى ما قبل جائحة كورونا، مقابل مليوني برميل قبل عام؛ و"هذه الأرقام تتحسن باستمرار".