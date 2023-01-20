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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عبدالملك: الزمالك سيحقق الفوز أمام الأهلي.. وشيكابالا الورقة الرابحة لفيريرا

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق ومحلل قناة etc، أن شيكابالا هو الورقة الرابحة الوحيدة على دكة الزمالك في لقاء الأهلي يوم السبت، مؤكدا بأنه يتوقع فوز الفريق الأبيض رغم صعوبة اللقاء.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "معظم بدلاء الزمالك لا يصنعون الفارق، كلهم فقط لاعبين (مؤديين) في وسط الملعب، من الوارد أن يلعب المثلوثي ظهير أيمن والزناري كمساك ثالث، قد يغلق المساحات في الشوط الأول، ويفتح الخطوط في الشوط الثاني".

 

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وأضاف: "لا يوجد بديل يصنع الفارق في الزمالك، ومنهم سامسون الذي يشارك كبديل ولا يحقق الإضافة، معظمهم لاعبين تؤدي فقط ولا تصنع الفارق، يوسف نبيه قدم أداء جيد في أخر لقاء قمة بالدوري المصري، لو لم يبدأ سيكون ورقة رابحة مع شيكابالا".

وواصل: "اللاعبين في المعسكرات يكونوا في حالة تركيز تام، ولا ينشغلون بالصحف والعناوين وغيرها، ولكن في وقت خالد جلال كان هناك عنوانا مستفزًا والزمالك فاز بسبب مجلة الأهلي، وأمير عزمي وقتها قام بطباعة عنوان المجلة وهو ما جعل اللاعبين يلعبون بمنتهى القوة".

وأكمل عبدالملك: "كان هناك حالة استفزاز على اللاعبين في السوشيال ميديا، وبعض الصفحات تحاول إيصال هذه العناوين للاعبي الزمالك في محاولة لتحفيزهم أمام الأهلي".

وتابع: "كنت بحب ألعب المباريات الكبيرة، وكنت داخل أي معسكر أنام أكثر من 10 ساعات، وهو ما كان يفرق معي في المباريات، النوم مبكرًا يريح الأعصاب، لم ألعب سوى موسمين فقط في الزمالك، عبدالواحد السيد كان من اللاعبين الذين لا تنام كثيرا".

وأتم: "الزمالك سيفوز على الأهلي رغم صعوبة المباراة، الفريق الأبيض لم يفز بمباراة الدور الأول منذ سنوات كبيرة".

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