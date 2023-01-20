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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع أمين شرطة وزوجته ونجلهما إثر تعرضهم للاختناق بأسيوط

إسعاف
إسعاف

لقى أمين شرطة وزوجته ونجلهما مصرعهم بعد تعرضهم للاختناق داخل مسكنهم بمركز الفتح في أسيوط وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.


تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من الاهالي بوفاة 3 أشخاص داخل شقة سكنية نتيجة تعرضهم للاختناق.

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على الفور انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع " محمد. ع. ع" 36 عاماً، أمين شرطة، و زوجته " شيماء. م. م" 30 عاماً، و نجلهما " المدثر" عامين " نتيجة تعرضهم للاختناق، تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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