كرة قدم بأرجل.. تفاصيل العثور على Toadzilla أضخم ضفدع في إستراليا

عثر ضباط الحياة البرية في استراليا، على ضفدع ضخم في غابة مطيرة شمال أستراليا، أطلقوا عليه اسم Toadzilla.

ووفقا لموقع الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن عينة "الضفدع الوحش" أكبر بست مرات من متوسط ​​الضفدع، وتزن 2.7 كجم، ويمكن أن تحطم رقمًا قياسيًا عالميًا.

تم وضع الحيوان المسمى "Toadzilla" بسرعة في حاوية وإبعاده عن البرية.

جدير بالذكر أن الضفادع - التي تم إدخالها لأول مرة إلى أستراليا في عام 1935 - واحدة من أكثر الآفات ضررًا في البلاد ويقدر عددها الآن بأكثر من 2 مليار.

ما هو ضفدع Toadzilla؟

عندما رصدت حارس الحديقة كايلي جراي لأول مرة البرمائيات الضخمة، أثناء قيامها بدورية في كوينزلاند، لم تستطع تصديق عينيها.

وقالت لهيئة الإذاعة الأسترالية: "لم أر شيئًا بهذا الحجم من قبل"، فقد بدت تقريبًا مثل كرة قدم بأرجل، لذلك أطلقنا عليها اسم Toadzilla.

سرعان ما استولى فريقها على Toadzilla - التي يُعتقد أنها أنثى - وعادوا إلى القاعدة لوزنها، حيث كانوا يعلمون أنها ستكون ثقيلة، لكنهم فوجئوا بإمكانية تسجيل رقم قياسي عالمي جديد.

سجلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر ضفدع - 2.65 كجم - بواسطة ضفدع أليف في السويد يُدعى Prinsen في عام 1991.

تقول السيدة جراي، إن هذه العينة العملاقة ربما تكون متجمعة في نظام غذائي من الحشرات والزواحف والثدييات الصغيرة.

وأضافت جراي: "ضفدع بهذا الحجم يأكل أي شيء يمكن وضعه في فمه".

لا تحتوي الضفادع على مفترسات طبيعية في أستراليا، حيث أحدثت الأنواع السامة دمارًا في أعداد الحيوانات المحلية.

السيدة جراي ليست متأكدة من عمر Toadzilla - حيث يمكن أن تعيش هذه الأنواع حتى 15 عامًا في البرية - لكنها تعتقد أنها "كانت موجودة منذ فترة طويلة".

تم قتل Toadzilla منذ ذلك الحين، كما هو معتاد في أستراليا بالنسبة للآفات، وسيتم التبرع به لمتحف كوينزلاند.