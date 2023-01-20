عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعلنه عبر تويتر | قرار عاجل من الرئيس الإماراتي| تعرف عليه

محمد بن زايد
محمد بن زايد

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات 2023 "عام الاستدامة" في دولة الإمارات، بالتزامن مع استضافة البلاد قمة المناخ COP28.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "بإذن الله سيكون 2023 "عاما للاستدامة" في دولة الإمارات يواكب استضافتنا لــ"كوب 28".. تاريخنا ومنهجنا في الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها ثابت.. وأدعو مجتمعنا إلى تبني أفكار جديدة ومبادرات نوعية تجسد الوجه الحضاري لبلادنا".

ويهدف "عام الاستدامة" الذي انطلق تحت شعار "اليوم للغد" -من خلال مبادراته وفعالياته وأنشطته المتنوعة- إلى تسليط الضوء على تراث دولة الإمارات الغني في مجال الممارسات المستدامة، منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

كما يستهدف نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال نحو بناء مستقبلٍ أكثر رخاء وازدهارا.

كما يهدف العام إلى إبراز الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية، خاصة في مجالات الطاقة والتغير المناخي وغيرها.

ويشرف على مبادرات "عام الاستدامة" كل من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان.

وبهذه المناسبة أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الاستدامة قضية جوهرية في مجتمع الإمارات منذ القدم، مشيراً إلى أن "دولة الإمارات قدمت منذ إنشائها نموذجاً متميزاً في مجال الحفاظ على البيئة وصيانة الموارد، وكان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" قائداً عالمياً ورائداً في مجال العمل البيئي والمناخي، وترك بصمات مشهودة في هذا المجال ونحن اليوم نسير على نهجه".

وأضاف: "الشعار الذي جرى اختياره لعام الاستدامة "اليوم للغد" يجسد نهج الإمارات وأهدافها ورؤيتها في مجال الاستدامة ومسؤوليتها في مواجهة التحديات، فمن خلال عملنا وجهودنا ومبادراتنا اليوم نصنع غداً أفضل لنا ولأبنائنا وأحفادنا لنترك إرثاً إيجابياً للأجيال المقبلة، كما ترك لنا الآباء والأجداد".

وأكد أن ما يكسب "عام الاستدامة" أهمية خاصة أنه عام تستضيف فيه دولة الإمارات أكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي، وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، حيث نعمل على جعله حدثاً فارقاً في مسيرة العالم نحو التصدي لخطر التغير المناخي، داعياً أفراد المجتمع ومؤسساته إلى التفاعل الإيجابي مع مبادرات ونشاطات "عام الاستدامة" لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

يذكر أن "عام الاستدامة" يجسد السجل الثري لدولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على الاستدامة من خلال مبادراتها وجهودها وإستراتيجياتها الملهمة في هذا المجال وفي مقدمتها "المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050"، والتي تؤكد التزام الدولة بتعزيز حماية البيئة والتقدم الاقتصادي، وترسيخ مكانة الدولة وجهة مثالية للعيش والعمل وإنشاء مجتمعات مزدهرة.

ويأتي إعلان "عام الاستدامة" في ختام فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة" 2023 بمشاركة عدد كبير من قادة الدول والمسؤولين المعنيين بقضية الاستدامة، ما يؤكد دور دولة الإمارات المحوري في تعزيز الوعي الدولي بهذه القضية، وما يرتبط بها من تحديات وأولويات.

ويُضاف إلى ما سبق فإن دور الإمارات في تعزيز العمل في مجال الطاقة النظيفة وبناء الشراكات الفاعلة في هذا المجال يعود بالفائدة على العالم أجمع، وفي مقدمتها الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة في دولة الإمارات والولايات المتحدة ومختلف دول العالم.

الإمارات تعلن عن استضافتها لاجتماع لجان عمل جامعة الدول العربية

اقتصاد الإمارات.. موانئ أبوظبي تبرم اتفاقيات تشمل خدمات بحرية مع مؤسسات أنغولية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الامارات دولة الامارات عام الاستدامة قمة المناخ COP28

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بسعر الذهب بعد هبوطه 210 جنيهات

محمود علاء ضمن الصفقة |مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن انضمام مروان عطية للأهلي

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن فتوح.. نجم الزمالك يهاجم كهربا.. مفاجأة بشأن تشكيل الأهلي

من غير ما يدفع جنيه..مهيب عبد الهادي يحرج نجم الزمالك بسبب كهربا

مشكلة الدولار انتهت|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد كلمة الرئيس السيسي

بعد تعرضها لوعكة صحية | خالد الغندور يدعو لـ شقيقة نجم الأهلي السابق

خبير لوائح يكشف مفاجأة مثيرة في تطورات قضية كهربا وغرامة الزمالك.. فيديو

فخر إفريقيا|الأهلي يتفوق على برشلونة في التصنيف العالمي.. ويتجاوز الزمالك بـ46 مركز

ترشيحاتنا

التخطيط: 5% معدلات نمو اقتصادي متوقعة خلال العام الجاري

لا تقبل المنافسة| تخفيضات تصل إلى 40% في معارض أهلا رمضان.. تفاصيل

أفضل سعر لشراء الريال السعودي اليوم الجمعة 20-1-2023

أعلنه عبر تويتر | قرار عاجل من الرئيس الإماراتي| تعرف عليه

قبل إطلاقها بأيام.. تسريب سعر ومواصفات سلسلة سامسونج Galaxy S23

نشرة المرأة والصحة.. سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد| مات فى عز شبابه..كارثة غذائية.. طبيبة تكشف معني كلمة مكتوبة علي عبوات الجبن المباعة بالاسواق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد| مات فى عز شبابه..كارثة غذائية.. طبيبة تكشف معني كلمة مكتوبة علي عبوات الجبن المباعة بالاسواق

خير ولا شر.. تعرف على تفسيرات رؤية السيارة في المنام| لن تتوقع

بملابس أنيقة.. مي سليم تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

علامة غير متوقعة تكشف الإصابة بـ سرطان الأمعاء| انتبه

فيديو

سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد.. فيديو جراف

انهيار غير مسبوق لـ الليرة اللبنانية أمام الدولار.. تفاصيل/ فيديو جراف

التموين تعلن عن فرص عمل.. الشروط وطرق التقديم..فيديو

قرار عاجل من التعليم يخص جميع المدارس على مستوى الجمهورية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ