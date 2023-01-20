ننشر أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة

شهد صباح اليوم الجمعة الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتبين أن قائمة المصابين ضمت كلا من بغدادي حسن أحمد 35 سنة ، والذى أصيب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم ، ومحمد صلاح قناوي 34 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم ، وسيد عادل سيد 25 سنة ، والذى أصيب بإصابة في الظهر ، ومحمد فوزي أحمد إبراهيم 40 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقرى ، وتم نقل جميع المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج اللازم ، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

حوادث متنوعة

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وقد تم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية ، مع إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم .

وعلى الفور توجهت الجهات المختصة إلى مكان الحادث لمعاينته ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة ، وتم تحرير محضر بالواقعة .