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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة - أرشيفية

شهد صباح اليوم الجمعة الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

وتبين أن قائمة المصابين ضمت كلا من بغدادي حسن أحمد 35 سنة ، والذى أصيب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم ، ومحمد صلاح قناوي 34 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم ، وسيد عادل سيد 25 سنة ، والذى أصيب بإصابة في الظهر ، ومحمد فوزي أحمد إبراهيم 40 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقرى ، وتم نقل جميع المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج اللازم ، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

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وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وقد تم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية ، مع إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم .

 

وعلى الفور توجهت الجهات المختصة إلى مكان الحادث لمعاينته ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

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