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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحضر لألبوم.. شذى حسون تكشف تفاصيل آخر أعمالها الغنائية

شذى حسون
شذى حسون

كشفت الفنانة العراقية شذى حسون، تفاصيل أعمالها التي تستعد لطرحها، خلال الفترة المقبلة، مؤكدةً تحضيرها خلال الفترة الحالية لأغنية تحمل عنوان على ما أظن، باللهجة المصرية، متمنيةً أن تنال على إعجاب محبيها ومتابعيها.

وقالت شذى حسون، خلال لقائها ببرنامج The Insider بالعربي، إنها تستعد لطرح ألبوم قريبًا، مردفة: شغاله على ألبوم، وسجلت أكثر من أغنية رائعة.

وأكدت الفنانة العراقية، أنها من المقرر أن تطرح أحدث أعمالها الغنائية قريبا، بعنوان على ما أظن، باللهجة المصرية، متابعة: أغنية على ما أظن؛ هيتم تصويرها فيديو كليب والاستايل هيكون مختلف، لأني حابة أطلع غير مألوفة في هذا الألبوم.

أغني وحبي وغرامي

يذكر أن شذى حسون، طرحت مؤخرًا أغنية تحمل عنوان وحبي وغرامي، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من ألحان حاتم العراقي، وتوزيع عمار العامي، وإخراج إيهاب الرافد.

شذى حسون العراقية شذى حسون

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