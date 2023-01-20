عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جرحي فى هجوم طائرات مسيرة على قاعدة أمريكية بـ دولة عربية| تفاصيل

صدى البلد

أعلنت القيادة المركزية في القوات الأميركية أن 3 طائرات مسيرة شنت اعتداء، صباح الجمعة، على قاعدة التنف في سوريا.  

وأشار المتحدث باسم القيادة الكولونيل، جو بوتشينو، إلى أن قوات التحالف نجحت في إسقاط اثنتين من المسيرات الثلاث.

ولفت إلى أن المسيرة الثالثة تمكنت من استهداف القاعدة ما أدى إلى جرح عنصرين من قوات جيش سوريا الحر، ولم يصب أي من القوات الأميركية في الهجوم.

وأكد بوتشينو أن هذه الهجمات تعرض القوات الأميركية وشركاءها وحلفاءها للخطر، كما تهدد العمليات ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وتعتبر القاعدة، التي تأسست عام 2016، جزءا أساسيا في الحرب ضد تنظيم "داعش" حيث تتمركز فيها القوات الأميركية وقوات التحالف لتدريب قوات المعارضة السورية المحلية على القيام بدوريات لمواجهة مسلحي التنظيم.

وتقع القاعدة قرب الحدود الشرقية لسوريا مع الأردن والعراق، وتقع على طول طريق حيوي يمتد من طهران مرورا ببغداد إلى دمشق.

ويشير تقرير صحفي إلى أن موقع التنف محوري أيضا لدوره في منع الإيرانيين من الحصول على موطئ قدم أكثر في المنطقة.

وبحسب معهد "بروكينز""، يتطلب تأمين القاعدة عددا من القوات، التي يجب أن تكون قادرة على حماية نفسها، بردود فعل قوية وسريعة، ودعم مدفعي مباشر، وإمكانات طبية عالية، بالإضافة إلى الجهود الاستخباراتية الرفيعة لكشف التهديدات.

سوريا تتهم أمريكا.. تدفع ملايين الدولارات لهذا الفعل

في سوريا.. القوات الروسية تحتفل بعيد الغطاس المجيد | صور

القوات الأميركية قاعدة التنف في سوريا طائرات مسيرة اعتداء قوات التحالف قوات جيش سوريا الحر الحدود الشرقية لسوريا تنظيم داعش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بسعر الذهب بعد هبوطه 210 جنيهات

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن فتوح.. نجم الزمالك يهاجم كهربا.. مفاجأة بشأن تشكيل الأهلي

محمود علاء ضمن الصفقة |مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن انضمام مروان عطية للأهلي

بعد الزمالك.. استبعاد ناد كبير من دوري السوبر الإفريقي

من غير ما يدفع جنيه..مهيب عبد الهادي يحرج نجم الزمالك بسبب كهربا

مشكلة الدولار انتهت|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد كلمة الرئيس السيسي

بعد تعرضها لوعكة صحية | خالد الغندور يدعو لـ شقيقة نجم الأهلي السابق

الحق اشتري ذهب| ماذا يحدث في الأسعار ومفاجأة بالدولار؟.. فيديو

ترشيحاتنا

أعظم الموبقات عند الله.. خطيب المسجد الحرام يحذر من التفريط في أموال المسلمين

بفستان لافت و كوتشي.. شاهد إطلالة أنغام في حفل عيد ميلادها

لصيانة الفطرة وحمايتها من الانحراف.. خطيب المسجد الحرام يكشف عن روشتة شرعية

أزمة اقتصادية كبري.. أمريكا تغرق بالديون.. تحذيرات من العواقب الوخيمة.. وخلافات شديدة داخل الكونجرس

تفاصيل إنشاء مبنى للمعامل بكلية العلوم جامعة عين شمس يخدم كافة الأقسام

اليوم.. استكمال مباريات الدور الثاني ببطولة جي بي مورجان للإسكواش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل شرب الماء أثناء تناول الطعام يضر الإنسان ؟

عزيز الأحمد.. حقيقة زواج القزم السعودي من مريم كوكي

فوتوشوب ولا حقيقة.. ياسمين الخطيب تثير ضجة على السوشيال ميديا

ناقد موضة يحرج أصالة بسبب إطلالتها في سعودي آيدول| شاهد

فيديو

درجة الحرارة تسجل صفر بهذه المنطقة.. ماذا سيحدث للطقس في مصر؟

بنتها ضربتها بالشاكوش.. عشيق نورهان يكشف مفاجأة في قضية مشرفة عمال بورسعيد

الحق اشتري ذهب| ماذا يحدث في الأسعار ومفاجأة بالدولار؟.. فيديو

ويجز في امتحانات عين شمس.. ما القصة؟| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ