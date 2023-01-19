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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في سوريا.. القوات الروسية تحتفل بعيد الغطاس المجيد | صور

القوات الروسية تحتفل
القوات الروسية تحتفل بعيد الغطاس المجيد

قامت مجموعات من القوات الروسية في سوريا، أمس الأربعاء، بالاحتفال بعيد الغطاس المجيد وسط فعاليات احتفالية رائعة.

وأجري الصلاة القساوسة العسكريون الروس الذين يخدمون في الجيش في كنيسة الرسول إيليا، الواقعة في قاعدة حميميم الجوية الروسية، صلاة احتفالية بمناسبة عيد الغطاس المجيد.

وبعد الصلاة كان بإمكان كل العسكريين المؤمنين الغطس في حوض المعمودية الضخم الموجود أمام الكنيسة.

وأشار العسكريون المشاركون في الفعالية، إلى أن الاختلاف الرئيسي عن عملية الغطس في روسيا بهذه المناسبة يكمن في درجة حرارة الهواء التي بلغت في ليلة عيد الغطاس في سوريا 14 درجة مئوية فوق الصفر، في حين في روسيا قد تبلغ نفس درجة الحرارة، ولكن تحت الصفر.

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