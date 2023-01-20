نيللي كريم في الحزام الأحضر من أجل عملة نادرة

تواصل النجمة نيللي كريم تصوير دورها في مسلسل عملة نادرة والتي سيمثل تحديا كبيرا لها.

وقالت نيللي كريم في تصريح خاص لصدى البلد :" استمر في تصوير المسلسل بمنطقة الحزام الأخضر ؛ والمسلسل من المسلسلات الصعبة التي قدمتها ومتشوقة للغاية لعرضه في رمضان المقبل".



عملة نادرة:

ومسلسل «عملة نادرة» يضم عدد كبير من نجوم الفن ومنهم الفنانة نيللي كريم، جومانا مراد، وجمال سليمان، وكمال أبورية،و أحمد عيد،و فريدة سيف النصر،و ندى موسى،و محمد لطفي، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل،و هشام عاشور،ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.

وتدور أحداث "عملة نادرة"، حول شخصية سيدة صعيدية تخوض صراعا شرسا وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، تخوض حربا من أجل الحصول على حقوقها.

وفي سياق أخر تشارك جومانا مراد في السباق الرمضاني بمسلسل آخر "بابا المجال" والذي يقوم ببطولته مصطفى شعبان، جومانا مراد، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو على، وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى.