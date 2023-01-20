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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أسرار الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.. كتاب جديد عن أصغر ملك مصري

أسرار الفرعون الذهبي
أسرار الفرعون الذهبي توت عنخ آمون

صدر حديثا عن دار دون للنشر والتوزيع، كتاب: أسرار الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، للكاتب د. حسين عبد البصير. 

يتضمن الكتاب، تفاصيل نادرة الحدوث تسببت في اكتمال أعظم الاكتشافات الأثرية في كل العصور، وسيرة كاملة للفرعون الشاب توت عنخ آمون، الملك الذي جلس على العرش في التاسعة من عمره، وسر رسائل تل العمارنة والمراسلات الدولية في عصر الإمبراطورية المصرية الذهبية.

كذلك يتضمن سر اختفاء مومياء الملكة "نفرتيتي"، وسبب تسمية الملك الجد "أمنحتب الثالث" بالملك الشمس، وتفاصيل الحياة في عهد الملك الموحد أخناتون.

ويتيح الكتاب للقارئ التعرَّف على كل الألغاز الغامضة التي وصلت إلى درجة الأساطير وارتبطت بحياة ووفاة ذلك الفرعون الملك.

ويعد هذا الكتاب هو موسوعة شاملة ومحاولة تأريخ شيّقة لسيرة أشهر مَن جلس على عرش مصر، سيرة الفرعون الشاب "توت عنخ آمون"، بالإضافة إلى حكايات وتفاصيل نادرة ومذهلة تجتمع كلها في كتاب واحد لتمر على العائلة الملكية بالكامل إلى آخر اكتشاف أثري يربطنا بسيرتهم.

ويأتي هذا الكتاب بالتزامن مع مرور مائة عام على اكتشاف مقبرة الملك "توت عنخ آمون" المليئة بالسحر والجمال، عبر تقديم سيرة كاملة وموسوعة خاصة بعائلة الملك وتفاصيل حياته ومماته والألغاز العديدة التي أُثيرت من بعده.

توت عنخ آمون الإكتشافات الأثرية الملكة نفرتيتى العائلة الملكية

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