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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كاميرا 108 ميجابيكسل.. سعر ومواصفات هاتف سامسونج جالاكسي 5G A73.. صور

Samsung Galaxy A73
Samsung Galaxy A73 5G

تقدم سامسونج تشكيلة واسعة من الهواتف الذكية التي تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية، منها هواتف الفلاج شيب ومنها الفئة الاقتصادية الموفرة التي لا ترهق ميزانيتك، وسواء كان هاتفا رائدا أو من الفئة المتوسطة أصبحت خدمات الـ 5G تقدم في كلا الحالتين.

من أبرز الهواتف الداعمة لاتصالات الجيل الخامس من شركة "سامسونج" الكورية هو موبايل Samsung Galaxy A73 5G الذي أصدرته الشركة للمرة الأولى في إبريل من العام الماضي وما زال يلقى الكثير والرواج في السوق المصري لإمكانياته القوية، وسعره في السوق 19,999 جنيه مصري ويمكن أن تشتريه بالتقسيط لـ 18 شهرا في بعض المحلات، وتدفع مبلغ شهري بسيط لا يرهق ميزانيتك.

Samsung Galaxy A73 5G

وفقا لموقع gsmarena التقني، يأتي هاتف سامسونج جالاكسي A73 5G مع شاشة قطرها 6.7 بوصة وبدقة 1080x2400 بيكسل مع كثافة بيكسلات 393 بيكسل لكل بوصة ودرجة سطوع 800 شمعة لكل متر مربع، نوع الشاشة Super AMOLED Plus مع معدل تحديث 120 هرتز.

يعمل هاتف Samsung Galaxy A73 5G من خلال معالج وحدة مركزية كوالكوم SM7325 Snapdragon 778G 5G بتكنولوجيا 6 نانومتر ثماني النواة مع كارت رسومات جرافيك من Adreno 642L مقترن بذاكرة وصول عشوائي إما 8 أو 6 جيجابايت رام مع مساحة تخزين داخلي إما 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت روم، مع إمكانية زيادة مساحة التخزين من خلال منفذ microSDXC.

Samsung Galaxy A73 5G

يحزم الهاتف Samsung Galaxy A73 5G بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 25 وات ويتم تشغيله بواسطة نظام أندرويد 13 المتوافق مع واجهة مستخدم One UI 5 كما أن الجهاز حاصل على تصنيف IP67 مما يعني أنه مقاوم للغبار و طرطشة المياه.

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بالنسبة لمحبي التصوير يأتي هاتف سامسونج جالاكسي A73 5G بإعداد كاميرا رباعية في اللوحة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابيكسل وعدسة فائقة الاتساع 12 ميجابيكل وعدسة ماكرو 5 ميجابيكسل ومستشعر عمق دقة 5 ميجابيكسل وكاميرا أمامية سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل.

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