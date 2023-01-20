لجنة التماسك المجتمعي بـ الحوار الوطني: نهتم بأحوال الأسرة المصرية ومشكلاتها

قالت ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، إن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي هي إحدى لجان المحور المجتمع بالحوار الوطني، وتعتمد في ملفاتها على أحوال الأسرة المصرية ومكوناتها المختلفة.

وأضافت ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، خلال مداخلة عبر الهاتف على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم التوافق على 3 ملفات أساسية بين أعضاء مجلس أمناء الحوار، أولها ظاهرة الطلاق، وثانيها ظاهرة العنف الأسري، وثالثًا المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.

وأشارات ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، إلى أن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي تنبع أهميتها من ارتباطها بالأسرة المصرية بما يحيط بها من قضايا ومشكلات.