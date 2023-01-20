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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن نرسل الدبابات .. وزارة الدفاع الأمريكية تصدم أوكرانيا بـ قرار مفاجئ

الدبابة أبرامز
الدبابة أبرامز

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الجمعة، إن إرسال دبابات أبرامز لأوكرانيا مسألة معقدة جدا، لافتة أن دبابة أبرامز تحتوي على معدات معقدة يصعب التدرب عليها.

وأضافت البنتاجون، أن إرسال دبابة أبرامز لأوكرانيا مسألة صعبة بسبب الصيانة والتحديات اللوجيستية، وأشارت إلى أن دبابة أبرامز باهظة الثمن ولها محرك نفاث يعمل على وقود الطائرات.

وتابعت البنتاجون: “لن نرسل دبابة أبرامز لأوكرانيا لأنها تحتاج لـ 11 لترا من وقود الطائرات لقطع ميل”.

ألمانيا: لم نتخذ قرارا حتى الآن بشأن تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد

وزير الدفاع الأمريكي: اجتماع رامشتاين يسد حاجة أوكرانيا من الدبابات والمدرعات

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويس أوستن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تعمل على الاستجابة لطلب أوكرانيا بالحصول على دبابات قتالية.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي خلال اجتماع وزراء دفاع الناتو، أن اجتماع رامشتاين يسد حاجة أوكرانيا من الدبابات والمدرعات وغيرها من الأسلحة.

وأشار إلى أن بريطانيا أول دولة ترسل دبابات قتالية إلى أوكرانيا.

وأكد أوستن، أن مجموعة دعم أوكرانيا اتفقت على مواصلة الدعم وعدم خفض مستواه.

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