عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تصرف غريب.. صيني يفقد أعز ما يملك والإطفاء تتدخل لإنقاذه

صيني
صيني

فقد رجل صيني في الثانية والسبعين من عمره جزءً من أعضاءه الحساسة، وذلك بعد تجربة جاءت بنتيجة عكسية.

وفقًا لما ذكره موقع «ديلي ميل»، فإن الرجل قام بوضع حلقة معدنية على أعضائه التناسلية قبل 6 أشهر من طلب المساعدة لإزالتها بسبب الآلام المبرحة التي تعرض لها.

وقالت الصحيفة إن الرجل تم نقله إلى أحد المستشفيات بمدينة تشانغشا بوسط الصين، حيث كان يعاني من تورم كبير في أعضائه بسبب الحلقة المعدنية التي أعاقت تدفق الدم عبر الاوردة ما أدى على التورم.
وقال الفريق الطبي إنه استعان بدائرة الإطفاء في المدينة للحصول على معدات احترافية لاستخدامها في العملية الجراحية لقطع الحلقة المعدنية، إلا أن الفريق الطبي اضطر لقطع جزء من أعضائه لقطع الحلقة المعدنية.

ولم تُشر الصحيفة إلى سبب قيام الرجل بالإقدام على هذا الفعل، إلا أنها قالت إنه بصحة جيدة بعد إجراء العملية.

تصرف غريب الصين الفريق الطبي المستشفيات رجل صيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل قمة الأهلي والزمالك.. 5 تصريحات من مرتضى منصور تهز الوسط الرياضى

رسميا .. مفاجأة مدوية بقائمة الزمالك لـمواجهة الأهلى فى القمة 125

النصب على فنان مصري شهير في مشروع تاكسي | فيديو

حابب أقولكم حاجة.. طالب حقوق أسيوط يوجه رسالة لعائلته قبل إنهاء حياته

بعد الزمالك.. استبعاد ناد كبير من دوري السوبر الإفريقي

بعد تصريحات حسن نصر الله عن مصر| الخارجية : عبث واستدعاء بطولات زائفة

سعر عيار 21 مفاجأة.. شعبة الذهب توجه رسالة هامة للمواطنين

فيريرا يصدم جماهير الزمالك بعد استبعاد نجمى الفريق من مباراة القمة

موضوعات متعلقة

حادث غريب في أستراليا .. استيقظ من نومه فوجد سيارة بغرفته

لحظة خروج قطار عن القضبان في باكستان بسبب عمل إرهابي.. فيديو

ترشيحاتنا

راسينج كلوب بطلاً للسوبر الأرجنتيني على حساب بوكا جونيور

الإثنين.. ترقبوا مشهد فلكي ثلاثي بديع في سماء مصر

ألمانيا تحذر بولندا .. ومسؤول أمريكي : نحن في موقف صعب

محافظ بورسعيد: حل 90% من مشاكل المنطقة الحرة.. فيديو

لابس شنطة حريمي.. خبير تجميل يستفز الجمهور في صور مع ياسمين صبري

السفير الروسي: سنناقش مع زملائنا في إسرائيل توريد قذائف لـ أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون ممزق.. ميريام فارس تستعرض أناقتها

شاهد.. سوق السيارات الجديد يستقبل الجمهور فى ثانى أسبوع له بطريق السخنة..صور

توأم عبير الصغير .. فتاة مصرية نسخة بالكربون | شاهد

سفينة سيئة السمعة.. الكشف عن مخبأ أل كابوني أخطر رجال المافيا الايطالية

فيديو

طعمها حلو.. شاهد| إعلامية شهيرة تأكل الكبدة واللحوم "نيئة"

شكوى الزمالك ومشاركة كهربا في القمة.. خبير لوائح يكشف التفاصيل/ فيديو جراف

توأم عبير الصغير .. فتاة مصرية نسخة بالكربون | شاهد

مسار عقاري .. هاني عامر يقدم برنامجًا اقتصاديًا على صدى البلد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ