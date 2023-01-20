بسبب تصرف غريب.. صيني يفقد أعز ما يملك والإطفاء تتدخل لإنقاذه

فقد رجل صيني في الثانية والسبعين من عمره جزءً من أعضاءه الحساسة، وذلك بعد تجربة جاءت بنتيجة عكسية.

وفقًا لما ذكره موقع «ديلي ميل»، فإن الرجل قام بوضع حلقة معدنية على أعضائه التناسلية قبل 6 أشهر من طلب المساعدة لإزالتها بسبب الآلام المبرحة التي تعرض لها.

وقالت الصحيفة إن الرجل تم نقله إلى أحد المستشفيات بمدينة تشانغشا بوسط الصين، حيث كان يعاني من تورم كبير في أعضائه بسبب الحلقة المعدنية التي أعاقت تدفق الدم عبر الاوردة ما أدى على التورم.

وقال الفريق الطبي إنه استعان بدائرة الإطفاء في المدينة للحصول على معدات احترافية لاستخدامها في العملية الجراحية لقطع الحلقة المعدنية، إلا أن الفريق الطبي اضطر لقطع جزء من أعضائه لقطع الحلقة المعدنية.

ولم تُشر الصحيفة إلى سبب قيام الرجل بالإقدام على هذا الفعل، إلا أنها قالت إنه بصحة جيدة بعد إجراء العملية.