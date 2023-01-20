ياسمين عز تهاجم شاكيرا بعد أزمتها مع بيكيه: عاملة فيها المفتش كرومبو

علقت الإعلامية ياسمين عز على الأغنية التي طرحتها شاكيرا بعد انفصالها عن بيكيه، كما وجهت العديد من النصائح للسيدات.

وقالت ياسمين عز خلال برنامجها كلام الناس المُذاع عبر شاشة إم بي سي مصر:" شاكيرا عايشة دور المفتش كرومبو ما يمكن جوزك سكره بيوطي ياخد معلقتين مربي نسيبه يغمي عليه عشان ترتاحي".

وتابعت:" كلنا عندنا كاميرات لو قطة عدت هنشوفها وانت تقدري تعرفي من الكاميرا واحدة دخلت لجوزك ولا لا لو عندك فيديو طلعيه.

وأكملت:" اللي بيسيب حد وبينساه مش بيفضل يعمله أغاني ويقوله مش هرجعلك هو مطلبش منك أصلا.. اللي بيطلع حد من حياته بيخليه زي الطفاية وهو مبيدخنش.