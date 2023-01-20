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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب عدم ارتداء حزام الأمان.. قرار عاجل من الشرطة البريطانية ضد رئيس الوزراء

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني

فرضت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة، غرامة على رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وذلك بسبب عدم ارتدائه حزام الأمان في سيارة متحركة أثناء رحلة ‏إلى شمال إنجلترا.‏

وقالت الشرطة البريطانية إن مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر شخصًا ‏دون ارتداء حزام الأمان أثناء وجود راكبا في سيارة متحركة في لانكشاير، ولكنها لم تذكر اسم رئيس الوزراء.


وأضافت الشرطة إنه بعد النظر في هذا الأمر، أصدرت غرامة ثابتة للرجل الذي ظهر في الفيديو والبالغ من العمر 42 عامًا، دون ذكر اسم رئيس الوزراء. ‏


وقد تصل قيمة الغرامة التي تم فرضها على رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى 500 جنيه استرليني

وكان ريشي سوناك قد اعتذر بعدما أثار موجة غاضب عارمة في بريطانيا بعد خلعه حزام الأمان لتصوير مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي في سيارة متحركة.

رئيس الوزراء البريطاني مواقع التواصل الاجتماعي انجلترا حزام الأمان بريطانيا

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