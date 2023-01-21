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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم السبت 21 يناير 2023 : فرصة عمل رائعة

برج القوس
برج القوس

مواليد برج القوس يستمتعون بتنوع الحياة والثقافة، ويحيطون أنفسهم بأشخاص مختلفين للغاية ويكوِّنون صداقات في جميع أنحاء العالم.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم السبت 21 يناير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

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توقعات برج القوس وحظك اليوم السبت 21 يناير 2023

تشير التوقعات الفلكية اليومية إلى أن صحة القوس قد تستمر في التحسن، يمكن المساعدة في الحفاظ على نشاطك وسعادتك من خلال تناول الطعام بشكل جيد وممارسة الكثير من التمارين وقضاء الوقت مع الأصدقاء الداعمين لك، قد تكون فرص العمل بالنسبة لك رائعة، ستمنحها كل ما لديك، وهذا شيء من المؤكد أن رؤسائك يلاحظونه، في النهاية، قد تحصل على تعويض مستحق عن جهودك، قد ينتهي الأمر ببعضكم بالزواج من شريك حياتك، ولكن إذا لم يدعم أحباؤك اختيارك ، فقد يتسبب ذلك في توتر الأمور في المنزل.

توقعات برج القوس في العمل

يمكن أن تمنحك الشهادة المتقدمة ميزة على زملائك في مكان العمل، إنه يوم جيد أن تطلب زيادة في الراتب، إنه الوقت المناسب للتواجد في سوق العمل لأولئك الذين يبحثون عن فرص جديدة.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

حتى لو تم تشخيصك بمرض مزمن، فهناك أمل في الشفاء التام، يمكن الحفاظ على شكل جسمك وعواطفك تحت السيطرة من خلال التدريبات المنتظمة والعلاج بالروائح وجلسات اليوجا.

برج القوس وحظك اليوم في الحب

قد تكون حياتك الرومانسية صعبة، خطط لرحلة ليوم واحد، قد يعمق هذا اتصالك ببعضكما البعض ويوفر لك المزيد من الفرص لقضاء وقت حميم معًا.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

من المحتمل أن تظهر فرص لكسب القليل من المال الإضافي من خلال وسائل جديدة، ومع ذلك لا ينبغي لك إقراض المال لهم لأن السداد غير مرجح.

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