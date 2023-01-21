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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سهير رمزي: فيلم المذنبون من علامات السينما وكان سببا في طلاقي.. فيديو

سهير رمزي
سهير رمزي

أكدت النجمة سهير رمزي، أن فيلم المذنبون كان به أبطال كثيرين وموضوعه قوى للغاية وناقش قضايا مهمة في المجتمع وقتها، مشيرة إلى أن قصة مسلسل أهل كايرو شبيه بقصة فيلم المذنبون ولم يتم منعه من العرض وقتها.

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وكشفت سهير رمزي، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن أن فيلم المذنبون كان سبب طلاقها، قائلة: "أنا عنيدة بطبعي وجوزي رفض تمثيلي للفيلم واشترط عليا لو وافقت هنطلق وننفصل وبالفعل أطلقنا، ورجعنا بعد كده".

قصة المذنبون

وأضافت: "قصة المذنبون كانت في بداياتي الفنية ومن كتابة نجيب محفوظ وجريت على الفيلم ووافقت وعملت الفيلم وكنت فرحانه به جدا، وهو من علامات السينما ومقدرش اقول عليه حاجة ولكن كنت جريئة في مشاهد فيه".

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