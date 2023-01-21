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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب فعل غير أخلاقي.. قصة القبض على داني ألفيش مدافع منتخب البرازيل

داني ألفيش
داني ألفيش

أكدت شرطة برشلونة اعتقال داني ألفيش مدافع منتخب البرازيل لكرة القدم، الجمعة، بعد استجوابه بشأن مزاعم تتعلق بالتحرش. ونفى ألفيس هذه المزاعم في وقت سابق.

قصة القبض على داني ألفيش

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وبدأت محكمة في كتالونيا في وقت سابق هذا الشهر إجراءات دعوى قضائية بشأن جريمة اعتداء غير أخلاقية مزعومة جراء شكوى تقدمت بها سيدة زعمت حدوثها في ملهى ليلي ببرشلونة في ديسمبر الماضي.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن السيدة اتهمت ألفيش، لاعب بوماس المكسيكي حاليا، بالتحرش بها عندما كانت مع أصدقائها في الملهى.

وأقر ألفيش بأنه كان في الملهي مع أشخاص آخرين لكنه نفى حدوث هذا التصرف.

وقال لصحفيين: "كنت أرقص وأقضي وقتا جيدا دون مضايقة أي شخص، لا أعرف هذه السيدة، كيف يمكنني فعل ذلك لامرأة؟ (بالطبع) لا".

وأصبح ألفيش صاحب الـ 39 عاما أكبر لاعب برازيلي يشارك في كأس العالم حين ارتدى شارة قيادة منتخب بلاده أمام الكاميرون في قطر الشهر الماضي.

ويحمل ألفيش الرقم القياسي لأكثر لاعب يحصد بطولات برصيد 43 لقبا على مستوى الأندية والمنتخب الوطني.

 

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