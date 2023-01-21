مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم

لقى شخص مصرعه، فيما تعرض 5 أشخاص آخرين لإصابات متفرقة فى الجسم نتيجة وقوع حادث تصادم سيارتين بمنطقة الشيخة عطيفة بطريق إدفو / مرسى علم جنوب أسوان، وتم على الفور نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بطريق إدفو / مرسي علم مما أدى إلى إشتعال النيران بأحدهم، وهو ما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 5 أشخاص آخرين، وتم التعامل مع الواقعة من جانب الجهات المختصة.