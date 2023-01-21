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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

لقى شخص مصرعه، فيما تعرض 5 أشخاص آخرين لإصابات متفرقة فى الجسم نتيجة وقوع حادث تصادم سيارتين بمنطقة الشيخة عطيفة بطريق إدفو / مرسى علم جنوب أسوان، وتم على الفور نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية. 

 

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وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بطريق إدفو / مرسي علم مما أدى إلى إشتعال النيران بأحدهم، وهو ما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 5 أشخاص آخرين، وتم التعامل مع الواقعة من جانب الجهات المختصة. 

 

 

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