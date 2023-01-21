زيادة كبيرة فى أسعار بيجو 2008 الجديدة.. ارتفعت 308 آلاف جنيه

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية بيجو عن زيادة سعرية جديدة ، للسيارة 2008 الجديدة موديل 2023 ، ضمن زيادات أسعار السيارات خلال شهر يناير فى بداية عام 2023 .

بيجو 2008 موديل 2023

وأوضح وكيل بيجو المحلى أن السيارة 2008 ، التى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية الـ SUV ، تم زيادة أسعارها من 265 ألف جنيه الى 308 ألف جنيه لاعلى فئة .

ومن المعروف أن السيارة بيجو 2008 موديل 2023 ، تضخ قوة 130 حصان من خلال محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1200 سي سي تيربو، ، و 230 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران ، و بناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات .

بيجو 2008 موديل 2023

وتتسارع السيارة بيجو 2008 موديل 2023 من نقطة السكون 0 الى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 9.3 ثانية، مع متوسط استهلاك 5 لترات لكل 100 كيلومتر .

بيجو 2008 موديل 2023

وتاتى السيارة بيجو 2008 موديل 2023 ، بعدد من التجهيزات من بينها مقصورة داخلية تضم شاشة 7 بوصة، ونظام صوتي مكون من 6 مكبرات، ومرايات جانبية كهربائية "طي وفتحة سقف بانوراما .

وتضم السيارة بيجو 2008 موديل 2023 ، نظم حماية ووسائل امان مختلفة من بينها ، نظام الثبات الالكتروني، وخاصية دعم المكابح، وبرنامج التوزيع الالكتروني، والمكابح المانعة للانغلاق، بالاضافة إلى خاصية متابعة ضغط الاطارات، ومنظومة الوسائد الهوائية، وتقنية رصد النقاط العمياء للفئة كاملة التجهيزات.

بيجو 2008 موديل 2023

اما عن اسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2023 :

- فئة ACTIVE بسعر 779.990 ألف جنيه بدلاً من 514.990 ألف جنيه بزيادة 265 الف جنيه.

- فئة ALLURE بسعر 839.990 ألف جنيه بدلاً من 549.990 ألف بزيادة 290 الف جنيه.

- فئة GT LINE بسعر 899.990 ألف جنيه بدلاً من 591.990 ألف بزيادة 308 الف جنيه.