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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إجراءات منع انتقال فيروس بي والإيدز من الأم إلى الجنين.. تعرف عليها

صدى البلد

​قال أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا، إن مبادرة العناية بـصحة الأم والجنين، نجحت في فحص عدد كبير من السيدات، لمنع انتقال العديد من الفيروسات إلى الأجنة، مثل أمراض الإيدز والزهري.

 

وأضاف "أشرف العقبة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تعمل على متابعة السيدات طوال فترة الحمل بشكل مستمر، مشددا على ضرورة حصول السيدات على أدوية الحمل، التي لا تؤثر على الأم والجنين.


واسترسل: عملية الولادة تتم تحت رعاية مكثفة، لمنع انتقال الفيروسات والأمراض إلى الأطفال، كما أن الأطفال يحصلون على علاجات سريعة قبل مرور 12 ساعة من تاريخ الولادة، لمنع انتقال الفيروسات والأمراض.


وشددت على أن المبادرة منعت انتقال فيروس الإيدز أو فيروس بي إلى الأطفال، منوها بضرورة وجود رعاية مكثفة للأم والطفل حتى نمنع انتقال هذه الفيروسات إلى الأطفال والأجنة.


ولفت إلى أن فيروس بي يمكن أن ينتقل إلى الجنين خلال فترة الحمل، وخاصة آخر 3 أشهر، ولذلك يجب أن يتم متابعة الأم وإعطائها بعض العلاجات لمنع الانتقال.

 

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