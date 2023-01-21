تحذيرمن الشبورة.. الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بكافة أنحاء البلاد| الطقس

تشهد حالة طقس اليوم، و الطقس غدا، طقسا باردا في الصباح الباكر، معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويكون الطقس غدا، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة جنوبا يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.



ويشهد الطقس غدا، نشاط شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم، مناطق أقصى غرب البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة، بينما تنعدم فرص الامطار خلال الطقس غدا على كافة أنحاء البلاد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، بمختلف المحافظات كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 10 درجة

السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 11 درجة

جنوب سيناء 24 للعظمى والصغرى 13 درجة

شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 10 درجة