عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذيرمن الشبورة.. الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بكافة أنحاء البلاد| الطقس

الطقس غدا
الطقس غدا

تشهد حالة طقس اليوم، و الطقس غدا، طقسا باردا في الصباح الباكر، معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويكون الطقس غدا، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة جنوبا يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

عودة الأمطار.. الأرصاد: موجة صقيع وأجواء شديدة البرودة| حالة الطقس

ثلوج وصفر مئوية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية للمواطنين عن الطقس |تفاصيل


ويشهد الطقس غدا، نشاط شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم، مناطق أقصى غرب البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة، بينما تنعدم فرص الامطار خلال الطقس غدا على كافة أنحاء البلاد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، بمختلف المحافظات كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 10 درجة
السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 11 درجة
جنوب سيناء 24 للعظمى والصغرى 13 درجة
شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 7 درجات
جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 10 درجة

الطقس الطقس غدا طقس اليوم هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت.. موسيماني يصفع الأهلي ويخطف صفقة الموسم

مصر حلت مشكلة الدولار.. مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه الآن بالبنوك

نزل 520 جنيهًا... تراجع قوى في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مصر تسجل درجة التجمد ليلًا| الحرارة صفر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

كارثة جديدة في الأهلي قبل القمة 125 أمام الزمالك

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب مفاجأة الأهلي في القمة أمام الزمالك

مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ اسعاد يونس

ترشيحاتنا

الطرد في هذا الموعد .. زيادة الإيجار القديم 15% باستثناء تلك الحالات

غير مأهول..انهيار عقار من طابقين دون خسائر في الارواح بامبابة

طيبة وجدعنة وكرم|قصة الحاجة انتصار.. لم تنجب فتبرعت بكل ممتلكاتها لأهل قريتها

وزير الرياضة يستهل جولته بالقاهرة بافتتاح مجمع حمامات السباحة بمركز شباب المعصرة

بعد تداول امتحانات الإعدادية عبر تليجرام.. عقوبات قاسية لأصحاب دعوات «صور وابعت»

قمة الحسم.. جمهور الأهلي يشعل تويتر قبل لقاء الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريش والترتر.. روبي تثير ضجة بأنوثتها| شاهد

شمس الكويتية تطل بالأسود| شاهد

حضور جماهيري ضخم.. 7 صور من حفل عمرو دياب في سلطنة عمان

لو فيه شخص بتكرهه.. حديقة حيوان تقدم فرصة تسمية صرصور بإسمه|إلحق العرض

فيديو

رشا نحاس تطلق ألبومها الجديد «أمرات» ودويتو مع دينا الوديدى

فى عيد ميلاده.. زيجات نجيب الريحاني.. وهذا المرض حرمه من آخر أعماله

بطريقة مجنونة.. شاهد كيف تفادى سائق محترف سيارة على ممر ضيق|شاهد

نجلاء بدر عن آراء ياسمين عز ورضوي الشربيني: مش هتعلمونا نتعامل إزاي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ