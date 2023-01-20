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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عودة الأمطار.. الأرصاد: موجة صقيع وأجواء شديدة البرودة| حالة الطقس

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

تشهد حالة الطقس اليوم، استقرار في الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد، يصاحب ذلك انعدام في فرص سقوط الأمطار على أي من المناطق.

 

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس، تشهد عودة لفرص الأمطار من جديد اعتبارا من غدا السبت على مناطق أقصى غرب البلاد تكون خفيفة على فترات متقطعة.

 

وتكون حالة الطقس اليوم وغدا أيضا، بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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أما عن حالة الطقس ليلا، يكون بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة جنوبا يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

 

ويشهد الطقس، نشاط شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وعن فرص الامطار، تنعدم فرص الامطار اليوم، في أي من المناطق، بينما تكون خفيفة خلال الطقس غدا، على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس اليوم، وغدا، بمختلف الانحاء، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 10 درجات
السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 11 درجة
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 13 درجة
شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 7 درجات
جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 10 درجات

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