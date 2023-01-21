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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية إغلاق مركز طبي غير مرخص في نبروه.. صور

صدى البلد

كشف الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة أن  إدارة العلاج الحر تمكنت من خلال لجنة مشكلة من د.ولاء نجيب ود.محمد عبد العزيز بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية بالدقهلية  من ضبط مركز طبي بمدينة نبروه ملحق به معمل تم إعادة فتحهما و فض الشمع دون قرار إداري بذلك.


وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن المركز المذكور يدار دون ترخيص  من قبل أشخاص غير مؤهلين وغير مصرح لهم بممارسة الطب لافتاً إلى لوجود  مخالفات دوائية أبرزها وجود عبوات بلاستيك تحتوى أدوية  مجهولة المصدر و اختبارات تحليل منتهية الصلاحية تم تحريزهم و ختم المضبوطات بالشمع الأحمر.


وأضاف فؤاد أنه تم إعادة تنفيذ قرار الغلق الإدارى للمركز المذكور فضلاً عن تحرير محاضر إثبات الحالة بالمخالفات بقسم شرطة مدينة نبروه مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين

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الدقهلية أدوية مجهولة المصدر صحة الدقهلية مجهولة المصدر تحرير محاضر الإجراءات القانونية ا

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