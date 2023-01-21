مصرع فتاة وإصابة والدتها بطعنات على يد والدها بالشرقية

لقيت فتاة مصرعها متاثرة بإصابتها علي يد والدها فيما أصيبت والدتها بجروح علي يد زوجها إثر خلافات نشبت بين الأم وزوجها تطورت الي إصابة الابنة وجاري ضبط الأب المتهم وتحرير محضر بالواقعة.
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى فاقوس بوصول" كريمة ع ر " طالبة دائرة المركز جثة هامدة إثر إصابتها بطعنات بالبطن، وإصابة والدتها " دعاء ح س " بطعنة بالظهر وطعنة أسفل الثدى الأيمن وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للأم.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم علي يد والد الفتاة إثر خلافات زوجية وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة المستشفي وتحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة أمرت بسرعة ضبط المتهم وتسليم الجثة لذويها عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية.