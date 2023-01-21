كفر الشيخ.. رئيس مدينة بيلا يتابع امتحانات الإعدادية وحملات النظافة بمحيط المدارس

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم السبت، انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في أول أيامها، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة سير امتحان الشهادة الإعدادية بالمدارس للاطمئنان على توفير الراحة للطلاب والمراقبين.

وتفقد رؤساء الوحدات المحلية بمركز بيلا، لجان الامتحانات بمدارس القري كل في نطاق قريته، للاطمئنان علي سير الامتحانات والتأكد من مدى الانضباط والنظام داخل اللجان، وعدم وجود أي شكاوى أو عقبات تعوق سيرها، مع تهيئة الأجواء لأداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر، بالإضافة إلى الإلتزام بتطبيق التدابير الوقائية حفاظًا على سلامة وصحة المعلمين والمراقبين وكافة عناصر العملية التعليمية.

ونفذت الوحدات المحلية ومجلس مدينة بيلا، أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات ورفع الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط المدارس التى بها لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والواقعة بنطاق مركز بيلا، فضلا عن أعمال التطهير من داخل اللجان قبل استقبالها للطلاب حرصاً على سلامتهم.

ويؤدي 6250 طالباً وطالبة الامتحانات اليوم، في مادة اللغة العربية، والتربية الدينية داخل 35 لجنة على مستوى كل الإدارة التعليمية ببيلا، التعليمية، بواقع 6 لجان بمدينة بيلا، و6 لجان بقرية إبشان وعزبة فودة والعلامية وكوم الحجنة والكراكات، و5 لجان بقرية الجرايدة وسريوة والترزي والمنشية، و4 لجان بقرية أبو بدوي والجزار وأبو قطفة وعزبة نيل، و3 لجان بقرية الكوم الطويل وحلمي حسين، و3 لجان بقرية الحوة والبنابوة والشطوط، و3 لجان بقرية الناصرية والهنداوي وعزبة يوسف، و2 لجنة بقرية كفر العجمي وكفر قتة، و2 لجنة بقرية روس الفرخ والأصالي، ولجنة بقرية حاذق.

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