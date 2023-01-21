تموين الشرقية يضبط 18 ألف كيس مواد غذائية مجهولة المصدر

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط المخالفين وتطبيق القانون على غير الملتزمين .

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بمشاركة مفتشي الإدارة بحملة تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة إدارة تموين ههيا ، و تمكنت الحملة أثناء مرورها على مخزن سلع غذائية كائن بقرية صبيح من ضبط عدد 18 ألف و120 كيس مواد غذائية (مقرمشات أطفال) مجهولة المصدر وتم وتحرير المحضر رقم 481 لسنة 2023 م جنح ههيا ، والتحفظ على المضبوطات علي ذمة المحضر.

وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه تواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.