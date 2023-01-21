حدث فلكي اليوم لم يحدث منذ 992 عاما.. ما هو ؟

تشير الحسابات الفلكية أن قمر منزلة الاقتران لشهر رجب يوم السبت 21 يناير 2023 سيكون على مسافة هي الأقرب من الكرة الأرضية منذ 992 عامًا.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، يعد مدار القمر حول الأرض بيضاوي وليس دائري تمامًا هذا يعني أن المسافة بين القمر والأرض متغيرة حيث تسمى النقطة في مدار القمر الأقرب إلى الأرض نقطة الحضيض والأبعد نقطة هي الأوج.

وإذا تزامن الحضيض أو الأوج مع وصول القمر منزلة الاقتران أو البدر - عندما تكون الأرض والقمر والشمس في مصطفة - تصبح المسافات الأبعد والأقرب للقمر أكثر تطرفًا حيث يكون القمر قريبًا أو بعيدًا بشكل استثنائي.

القمر في أقرب نقطة من الأرض

وتحدث أقصى مسافات بين الأرض والقمر عندما تكون الأرض بالقرب من أقرب نقطة لها من الشمس ، أو الحضيض الشمسي كما هو حاليًا في بداية شهر يناير 2023.

عند مراجعة أقرب المسافات بين الأرض والقمر بالتزامن مع منزلة الاقتران خلال 2000 عام نجد ثلاثة أقمار جديدة حيث كانت المسافة أقل من 356.570 كيلومترًا وفق أفضل الأرقام المتاحة لموقع القمر على مدى فترات زمنية طويلة ضمن مجموعة من البيانات ينتجها مختبر الدفع النفاث في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.

أما الملاحظة وفقًا لهذه البيانات فتعني أنه لا يوجد سوى فرق بضعة كيلومترات بين هذه المسافات، يمكن أيضًا أن ترى أن التواريخ الثلاثة تقترب من الحضيض الشمسي (ديسمبر ويناير) على سبيل المقارنة ، تبلغ المسافة الأبعد بين الأرض والقمر حوالي 405،000 كيلومتر .

03 ديسمبر 1030 - - 356,562 كيلومتر

21 يناير 2023 - - 356,568 كيلومتر

20 يناير 2368 - - 356,559 كيلومتر

لذلك سيكون القمر الجديد لشهر رجب الأقرب - وبالتالي الأكبر - منذ القرن الحادي عشر ولكن لن نتمكن من رؤية أي شيء لأن القمر سيكون في منزلة الاقتران وفي هذه المرحلة يكون غير مرئي وسيكون له تاثير ضئيل على ظاهرة المد والجزر ولا توجد تاثيرات أخرى.

ويذكر أن المرة القادمة التي يكون فيها القمر الجديد قريب جدًا من الأرض ستحدث بعد 345 عامًا من الآن مما يجعله أقرب قمر جديد خلال 1337 عامًا.