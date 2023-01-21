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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

يُهدّد الأمن القومي|مخاوف عالمية من تطبيق التيك توك.. وهذه أول جامعة تحظر استخدامه

تيك توك - Getty
تيك توك - Getty Images / Mateusz Slodkowski

بعد استخدامه عبر ملايين الهواتف حول العالم، حذّرت جامعة تكساس في أوستن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، للمرة الأولى، من حظر استخدام تطبيق تيك توك على أي هاتف متصل بشبكات الجامعة.

ووفقًا لموقع روسيا اليوم، تم تنفيذ هذا القرار بحظر التيك توك على شبكات الجامعة الأمريكية أو عبر الأجهزة المملوكة للجامعة. 

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حظر تيك توك 

وأوضحت إدارة الجامعة أن قرارها يأتي في ضوء الحظر الذي فرضه حاكم ولاية تكساس جريج أبوت الشهر الماضي لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وكتب مستشار الرئيس لاستراتيجية التكنولوجيا جيف نيلاند في الرسالة: “تتخذ الجامعة هذه الخطوات المهمة للقضاء على المخاطر التي تتعرض لها المعلومات الواردة في شبكة الجامعة والبنية التحتية الحيوية لدينا”.

وقالت الجامعة إنها ستنظر في السماح بالاستخدامات المسموح لها لتطبيق تيك توك بشكل يخدم دور الجامعة، التي تُعرّف بأنها تطبيق القانون أو البحث الأكاديمي.

 

مخاوف من تطبيق تيك توك

وبعد تنفيذ هذا القرار، يجب على أي شخص الحصول على إذن لاستخدام التطبيق أولاً، وفي بيان صدر ليلة الثلاثاء، كشفت جامعة "تكساس إيه آند إم" أنها تعمل أيضًا على تثبيت قائمة على الشبكة، من أجل منع وصول التطبيق الصيني الصنع إلى شبكات الحرم الجامعي. 

وكان قد أمر الحاكم أبوت جميع جهات الولاية بالقضاء على مخاطر الأمن السيبراني التي تشكلها “تيك توك” الشهر الماضي.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تطبيقها من قبل العديد من الولايات الأمريكية والوكالات الفيدرالية الأخرى وتزايد القلق بشأن احتمال استخدام الحكومة الصينية لتطبيق ByteDance للتطفل على الأمريكيين.

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